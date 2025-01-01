Спектакль «Новогодний Кухонник» писателя Александра Райна

Литературный концерт с Владимиром Лесных

Приглашаем вас на уникальный литературный концерт, где актёр и писатель Владимир Лесных представит свои рассказы, посвящённые праздникам Нового года и Рождества. В этот вечер зрители смогут насладиться атмосферой волшебства и начать новый год с ярких литературных впечатлений.

Программа вечера

Владимир Лесных прочтёт следующие рассказы:

«Самый верный рецепт оливье»

«Усатый гость»

«Чужое счастье»

«Фото на память»

«Потрать на себя»

«Билет в последнюю сказку»

Интересные факты

Этот концерт — отличная возможность не только услышать живое чтение, но и узнать больше о традициях, связанных с новогодними праздниками. Рассказ «Самый верный рецепт оливье» станет настоящим кулинарным путешествием для зрителей, а «Билет в последнюю сказку» подарит незабываемые эмоции и даст возможность задать вопросы о смысле праздников.

Не пропустите!

Литературный концерт состоится в уютной обстановке, которая позволит каждому гостю почувствовать себя частью удивительного театрального события. Приходите и погрузитесь в мир рассказов Владимира Лесных!