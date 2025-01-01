Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний корпоратив в стиле Comedy Show
Киноафиша Новогодний корпоратив в стиле Comedy Show

Новогодний корпоратив в стиле Comedy Show

0+
Возраст 0+

О концерте

Смех и праздник: новогодний корпоратив в стиле Comedy Show

В Ростове пройдет уникальный стендап концерт, который добавит веселья в ваш новогодний корпоратив. Этот вечер будет насыщен остроумными шутками, забавными историями и зарядом позитивной энергии.

Яркие моменты вечера

На сцене выступят лучшие комики Ростова, каждый из которых готов удивить публику оригинальными номерами. Ожидайте неожиданных поворотов и множество смешных моментов, которые сделают вечер незабываемым.

Не пропустите!

Такой формат мероприятия поможет снять напряжение и наладить отличное настроение не только на праздник, но и на весь следующий год! Подготовьтесь к отличному времени с коллегами и друзьями, ведь смех — это лучшее, что можно подарить себе в Новый год.

Постарайтесь запланировать этот вечер в своем расписании, чтобы не упустить уникальную возможность провести время в компании талантливых артистов и замечательных людей.

Купить билет на концерт Новогодний корпоратив в стиле Comedy Show

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 3000 ₽
22 декабря понедельник
19:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 3000 ₽
23 декабря вторник
19:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 3000 ₽
24 декабря среда
19:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 3000 ₽
25 декабря четверг
19:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 3000 ₽
27 декабря суббота
19:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 3000 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 3000 ₽
30 декабря вторник
19:00
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Пневмослон. Официальный трибьют
18+
Ска Панк
Пневмослон. Официальный трибьют
3 февраля в 20:00 Подземка
от 1600 ₽
Элли на маковом поле
12+
Поп Инди
Элли на маковом поле
20 марта в 20:00 Кроп Арена Воздух
от 2000 ₽
Культограм. Новогодние мелодии
6+
Джаз
Культограм. Новогодние мелодии
22 декабря в 19:30 Эссе
от 3200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше