Новогодний концерт

Новогодний вечер в Новошахтинском драмтеатре

Самое время подвести итоги уходящего года, полных событий и тепла встреч. Приглашаем всех любителей театрального искусства провести с нами этот замечательный вечер, чтобы вместе вспомнить самые яркие моменты сезона.

Что вас ждет?

В программе вечера – концертные номера, фрагменты спектаклей-премьер уходящего года, а также общение с любимыми артистами. Вы сможете насладиться новогодними поздравлениями, веселыми номерами и зажигательной музыкой.

Сюрпризы и поздравления

Не упустите возможность встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые порадуют вас своими поздравлениями!

Приглашайте друзей!

Это идеальный способ зарядиться хорошим настроением и позитивом. Театр ждет вас и ваших друзей!