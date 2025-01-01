Меню
Новогодний концерт
Киноафиша Новогодний концерт

Новогодний концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Новогодний вечер в Новошахтинском драмтеатре

Самое время подвести итоги уходящего года, полных событий и тепла встреч. Приглашаем всех любителей театрального искусства провести с нами этот замечательный вечер, чтобы вместе вспомнить самые яркие моменты сезона.

Что вас ждет?

В программе вечера – концертные номера, фрагменты спектаклей-премьер уходящего года, а также общение с любимыми артистами. Вы сможете насладиться новогодними поздравлениями, веселыми номерами и зажигательной музыкой.

Сюрпризы и поздравления

Не упустите возможность встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые порадуют вас своими поздравлениями!

Приглашайте друзей!

Это идеальный способ зарядиться хорошим настроением и позитивом. Театр ждет вас и ваших друзей!

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
18:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
18:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 500 ₽
29 декабря понедельник
18:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 500 ₽
2 января пятница
18:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 500 ₽
3 января суббота
18:00
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
от 500 ₽

