Новогодний концерт в Московской консерватории

Симфонический оркестр Радио Орфей Российского государственного музыкального телерадиоцентра, под руководством заслуженного артиста России Сергея Кондрашева и молодого, многообещающего дирижера Ивана Никифорчина, приглашает вас на незабываемый предновогодний концерт.

Предновогодняя пора — это время волшебства и сказок. И именно такую атмосферу создаст оркестр, подарив зрителям музыкальное путешествие по страницам великих произведений русской классики. Этот концерт станет идеальным подарком для всех ценителей музыки, желающих встретить Новый год в окружении истинного искусства.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите:

Волшебные музыкальные картины Римского-Корсакова

Величественные танцы из Руслана и Людмилы Глинки

Глинки Изысканные вальсы Глазунова

Знаменитые Три чуда из Сказки о царе Салтане

из Грандиозные Половецкие пляски Бородина

Очаровывающее Адажио из Щелкунчика Чайковского

Кроме того, программные номера порадуют зрителей чарующими звуками вальсов Штрауса, антрактом из Кармен , полонезом из Евгения Онегина и другими шедеврами мировой классики. Позвольте музыке создать особое настроение праздника и наполнить вашу душу радостью и незабываемыми эмоциями!

Не упустите возможность провести предновогодний вечер в компании великих мастеров классической музыки!