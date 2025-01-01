Новогодний концерт

Симфонический оркестр Радио
Орфей Российского государственного музыкального телерадиоцентра, под руководством заслуженного артиста России Сергея Кондрашева и молодого, многообещающего дирижера Ивана Никифорчина, приглашает вас на незабываемый предновогодний концерт.
Предновогодняя пора — это время волшебства и сказок. И именно такую атмосферу создаст оркестр, подарив зрителям музыкальное путешествие по страницам великих произведений русской классики. Этот концерт станет идеальным подарком для всех ценителей музыки, желающих встретить Новый год в окружении истинного искусства.
В программе концерта вы услышите:
Руслана и ЛюдмилыГлинки
Три чудаиз
Сказки о царе Салтане
Адажиоиз
ЩелкунчикаЧайковского
Кроме того, программные номера порадуют зрителей чарующими звуками вальсов Штрауса, антрактом из
Кармен, полонезом из
Евгения Онегина и другими шедеврами мировой классики. Позвольте музыке создать особое настроение праздника и наполнить вашу душу радостью и незабываемыми эмоциями!
Не упустите возможность провести предновогодний вечер в компании великих мастеров классической музыки!