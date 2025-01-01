Меню
Новогодний концерт
Билеты от 2500₽
Киноафиша Новогодний концерт

Новогодний концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Новогодний концерт в Зарядье

Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством дирижёра Лоренца Настурики-Гершовича приглашает зрителей на волшебный новогодний концерт. В программе — произведения известных композиторов, таких как И. Штраус, Й. Штраус, Легар, Кальман, Оффенбах и Морриконе.

Особенности Страдивари-ансамбля

Страдивари-ансамбль был основан в 2009 году по инициативе художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. В составе ансамбля более 20 музыкантов — ведущие солисты Симфонического оркестра театра. Каждый из инструментов, на которых они играют, был создан великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков, включая Николо Амати и Антонио Страдивари. Это придаёт музыке уникальное звучание.

О дирижёре Лоренце Настурике-Гершовичи

Лоренц Настурика-Гершовичи — талантливый дирижёр и скрипач, окончивший Бухарестскую консерваторию имени Чиприана Порумбеску. В своей карьере он успел стать первым концертмейстером оркестров Финской национальной оперы и Мюнхенского филармонического оркестра, а также выступал с такими выдающимися дирижёрами, как Серджу Челибидаке и Валерий Гергиев.

Репертуар и посещаемость

Страдивари-ансамбль предлагает обширный репертуар, объединяющий как классические произведения, так и различные образцы «лёгкой музыки». Среди исполненных ими фрагментов — венские оперетты и аргентинские танго, которые благодаря особым тембрам старинных инструментов звучат по-новому.

Концерты Страдивари-ансамбля неизменно собирают полные залы в Мариинском театре и гастролируют по всей России и за рубежом. Это отличная возможность прикоснуться к искусству на высшем уровне и насладиться новогодней атмосферой.

6 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
18:00 от 2500 ₽

