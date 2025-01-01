Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний концерт Жара
Билеты от 2300₽
Киноафиша Новогодний концерт Жара

Новогодний концерт Жара

12+
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Любимые исполнители в масштабном новогоднем шоу на Live арене

Самое время подарить себе и своим близким незабываемый новогодний праздник!

Все Звезды на одной сцене
Окунитесь в атмосферу настоящего праздника под самые любимые хиты. В программе концерта — выступления главных хитмейкеров года и исполнение популярных песен.

Участники концерта
Уже анонсированы первые имена исполнителей: Ани Лорак, Валерия, Лолита, Люся Чеботина, Ольга Бузова, EMIN, МОТ, Мари Краймбрери, Amirchik, MILANA STAR, Хабиб, Юля Паршута, Natan, Ирина Дубцова, Аня Покров, Galibri & Mavik, Алсу, Konfuz, Валя Карнавал, Султан Лагучев и многие другие. Лайн-ап продолжает пополняться!

Яркая сцена и новогоднее настроение
ЖАРА — это не только музыка, но и удивительная сценография, новогодняя атмосфера и море положительных эмоций.

Прямой эфир
Не пропустите эфир в Новогоднюю ночь, чтобы насладиться выступлениями всех звезд!

Детали мероприятия
Дата: 18 декабря 2024
Место: Live Arena
Начало: 20:00

Подборки
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025

Купить билет на концерт Новогодний концерт Жара

Помощь с билетами
Декабрь
10 декабря среда
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 2300 ₽

В ближайшие дни

Шоу саундтреков World of Games
6+
Живая музыка
Шоу саундтреков World of Games
22 марта в 18:00 Измайлово
от 2000 ₽
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
3 октября в 20:00 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 1800 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
11 декабря в 19:00 Руки вверх!
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше