Новогодний концерт Жара

Самое время подарить себе и своим близким незабываемый новогодний праздник!
Все Звезды на одной сцене
Окунитесь в атмосферу настоящего праздника под самые любимые хиты. В программе концерта — выступления главных хитмейкеров года и исполнение популярных песен.
Участники концерта
Уже анонсированы первые имена исполнителей: Ани Лорак, Валерия, Лолита, Люся Чеботина, Ольга Бузова, EMIN, МОТ, Мари Краймбрери, Amirchik, MILANA STAR, Хабиб, Юля Паршута, Natan, Ирина Дубцова, Аня Покров, Galibri & Mavik, Алсу, Konfuz, Валя Карнавал, Султан Лагучев и многие другие. Лайн-ап продолжает пополняться!
Яркая сцена и новогоднее настроение
ЖАРА — это не только музыка, но и удивительная сценография, новогодняя атмосфера и море положительных эмоций.
Прямой эфир
Не пропустите эфир в Новогоднюю ночь, чтобы насладиться выступлениями всех звезд!
Детали мероприятия
Дата: 18 декабря 2024
Место: Live Arena
Начало: 20:00