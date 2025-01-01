Новогодний концерт Жара

Любимые исполнители в масштабном новогоднем шоу на Live арене

Самое время подарить себе и своим близким незабываемый новогодний праздник!

Все Звезды на одной сцене

Окунитесь в атмосферу настоящего праздника под самые любимые хиты. В программе концерта — выступления главных хитмейкеров года и исполнение популярных песен.

Участники концерта

Уже анонсированы первые имена исполнителей: Ани Лорак, Валерия, Лолита, Люся Чеботина, Ольга Бузова, EMIN, МОТ, Мари Краймбрери, Amirchik, MILANA STAR, Хабиб, Юля Паршута, Natan, Ирина Дубцова, Аня Покров, Galibri & Mavik, Алсу, Konfuz, Валя Карнавал, Султан Лагучев и многие другие. Лайн-ап продолжает пополняться!

Яркая сцена и новогоднее настроение

ЖАРА — это не только музыка, но и удивительная сценография, новогодняя атмосфера и море положительных эмоций.

Прямой эфир

Не пропустите эфир в Новогоднюю ночь, чтобы насладиться выступлениями всех звезд!

Детали мероприятия

Дата: 18 декабря 2024

Место: Live Arena

Начало: 20:00