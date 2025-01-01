Меню
Новогодний концерт за столиками
Киноафиша Новогодний концерт за столиками

Новогодний концерт за столиками

18+
Возраст 18+

О концерте

Новогоднее музыкальное представление от ансамбля «Раздолье»

Ансамбль русской песни «Раздолье» и артистка Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина Светлана Пилокшина приглашают уральских зрителей на праздничное мероприятие.

Программа «Новый год по-русски»

Концертная программа «Новый год по-русски» создаст тёплую предпраздничную атмосферу с нарядными и задорными исполнителями. Зрителей ждут душевные песни, которые хочется петь вместе: «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи», «Зима» в исполнении Эдуарда Хиля и трогательная «В лесу родилась ёлочка».

Развлечения для всей семьи

К тому же, гостей вечера ожидают конкурсы, игры и веселые хороводные танцы, что сделает вечер ещё более запоминающимся.

Юбилей «Раздолья»

В этом году ансамбль «Раздолье» отмечает 5 лет творческой деятельности! Каждый из участников коллектива искренне влюблён в русскую народную музыку и вокальное искусство. В репертуаре ансамбля представлены как фольклорные и авторские песни, так и народные композиции в современной обработке.

 

В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
17:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23

