Новогодний концерт «What a wonderful world. Синатра, Армстронг и музыка Голливуда»

Приглашаем вас на уникальный концерт «What a wonderful world», где переплетаются мелодии из репертуара великого джазмена Луи Армстронга и синглы легендарного певца Фрэнка Синатры. Эта программа — дань уважения двум звездам шоу-индустрии 1940-х годов, чьи песни до сих пор вдохновляют слушателей по всему миру.
Джазовый певец Сергей Попов исполнит хиты, которые были звуковым фоном не только для целого поколения, но и для самого Голливуда. Его выступление будет сопровождать Jazzme Intelligent Band, создавая неповторимую атмосферу.
В программе концерта прозвучат настоящие хиты американской эстрады, джаз и поп-музыка. Зрители смогут насладиться такими композициями, как:
Концерт пройдет в Международной Академии Музыки имени Елены Образцовой. Обратите внимание: проход осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться незабываемой музыкой и атмосферой праздника!