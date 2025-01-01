Новогодний концерт «What a wonderful world. Синатра, Армстронг и музыка Голливуда»

What a wonderful world – новогодний джазовый плейлист

Приглашаем вас на уникальный концерт «What a wonderful world», где переплетаются мелодии из репертуара великого джазмена Луи Армстронга и синглы легендарного певца Фрэнка Синатры. Эта программа — дань уважения двум звездам шоу-индустрии 1940-х годов, чьи песни до сих пор вдохновляют слушателей по всему миру.

В роли Фрэнка Синатры

Джазовый певец Сергей Попов исполнит хиты, которые были звуковым фоном не только для целого поколения, но и для самого Голливуда. Его выступление будет сопровождать Jazzme Intelligent Band, создавая неповторимую атмосферу.

Уникальная программа

В программе концерта прозвучат настоящие хиты американской эстрады, джаз и поп-музыка. Зрители смогут насладиться такими композициями, как:

Winter Wonderland

Theme from New York, New York

Let It Snow, Let It Snow

My Kind of Town

Chicago

Santa Claus is Coming to Town

Fly Me to the Moon

It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas

Strangers in the Night

The Christmas Song

Around the World

Holly Jolly Christmas

But Beautiful

Jingle Bells Rock

L.O.V.E

Mack The Knife

Sway

Nice n' Easy

Jingle Bell Rock

Практическая информация

Концерт пройдет в Международной Академии Музыки имени Елены Образцовой. Обратите внимание: проход осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться незабываемой музыкой и атмосферой праздника!