Новогодний концерт «What a wonderful world. Синатра, Армстронг и музыка Голливуда»
Новогодний концерт «What a wonderful world. Синатра, Армстронг и музыка Голливуда»

Новогодний концерт «What a wonderful world. Синатра, Армстронг и музыка Голливуда»

6+
Возраст 6+

О концерте

What a wonderful world – новогодний джазовый плейлист

Приглашаем вас на уникальный концерт «What a wonderful world», где переплетаются мелодии из репертуара великого джазмена Луи Армстронга и синглы легендарного певца Фрэнка Синатры. Эта программа — дань уважения двум звездам шоу-индустрии 1940-х годов, чьи песни до сих пор вдохновляют слушателей по всему миру.

В роли Фрэнка Синатры

Джазовый певец Сергей Попов исполнит хиты, которые были звуковым фоном не только для целого поколения, но и для самого Голливуда. Его выступление будет сопровождать Jazzme Intelligent Band, создавая неповторимую атмосферу.

Уникальная программа

В программе концерта прозвучат настоящие хиты американской эстрады, джаз и поп-музыка. Зрители смогут насладиться такими композициями, как:

  • Winter Wonderland
  • Theme from New York, New York
  • Let It Snow, Let It Snow
  • My Kind of Town
  • Chicago
  • Santa Claus is Coming to Town
  • Fly Me to the Moon
  • It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas
  • Strangers in the Night
  • The Christmas Song
  • Around the World
  • Holly Jolly Christmas
  • But Beautiful
  • Jingle Bells Rock
  • L.O.V.E
  • Mack The Knife
  • Sway
  • Nice n' Easy
  • Jingle Bell Rock

Практическая информация

Концерт пройдет в Международной Академии Музыки имени Елены Образцовой. Обратите внимание: проход осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться незабываемой музыкой и атмосферой праздника!

Подборка с атмосферой праздника: Новогодние концерты в Санкт-Петербурге

Купить билет на концерт Новогодний концерт «What a wonderful world. Синатра, Армстронг и музыка Голливуда»

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 2000 ₽
31 декабря среда
15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 2000 ₽
19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 2000 ₽

