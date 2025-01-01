Меню
Новогодний концерт. Времена года. Вивальди. Моцарт
Билеты от 1000₽
Новогодний концерт. Времена года. Вивальди. Моцарт

Возраст 6+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер классики в Москве

17 и 23 декабря в 19:00 приглашаем вас на музыкальный вечер, наполненный гением великих классиков. Погрузитесь в предпраздничную атмосферу с шедеврами, которые знают и любят во всем мире.

Программа вечера

В исполнении Академии русской музыки под управлением харизматичного лауреата Премии Президента РФ Ивана Никифорчина прозвучат:

  • Гениальный цикл Антонио Вивальди «Времена года»
  • Изысканная «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта — эталон гармонии и легкого, изящного звучания.

Исполнители

Солисткой вечера станет лауреат международных конкурсов Анастасия Латышева (скрипка). Молодой и виртуозный коллектив, в который входят лучшие выпускники Московской консерватории и Академии им. Гнесиных, дарит музыке невероятную энергию и безупречное чувство стиля.

Идеальный вечер

Это идеальный повод для прекрасного декабрьского вечера, чтобы насладиться бессмертной классикой в самом сердце Москвы. Не упустите возможность окунуться в мир величайших музыкальных произведений!

Декабрь
17 декабря среда
19:00
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
от 1000 ₽
23 декабря вторник
19:00
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
от 1000 ₽

