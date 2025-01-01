Новогодний концерт. Времена года. Вивальди. Моцарт

Музыкальный вечер классики в Москве

17 и 23 декабря в 19:00 приглашаем вас на музыкальный вечер, наполненный гением великих классиков. Погрузитесь в предпраздничную атмосферу с шедеврами, которые знают и любят во всем мире.

Программа вечера

В исполнении Академии русской музыки под управлением харизматичного лауреата Премии Президента РФ Ивана Никифорчина прозвучат:

Гениальный цикл Антонио Вивальди «Времена года»

Изысканная «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта — эталон гармонии и легкого, изящного звучания.

Исполнители

Солисткой вечера станет лауреат международных конкурсов Анастасия Латышева (скрипка). Молодой и виртуозный коллектив, в который входят лучшие выпускники Московской консерватории и Академии им. Гнесиных, дарит музыке невероятную энергию и безупречное чувство стиля.

Идеальный вечер

Это идеальный повод для прекрасного декабрьского вечера, чтобы насладиться бессмертной классикой в самом сердце Москвы. Не упустите возможность окунуться в мир величайших музыкальных произведений!