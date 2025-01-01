Новогодний концерт Витторио Григоло «Голос Италии»

Витторио Григоло с новогодним концертом в Барвиха Luxury Village

В Концертном зале «Барвиха Luxury Village» пройдет концерт итальянского певца Витторио Григоло. Этот выдающийся артист — лауреат премии «Грэмми» и звезда ведущих оперных театров, таких как Ла Скала, Ковент-Гарден и Метрополитен-опера.

Программа концерта

В программе включено более двадцати произведений, охватывающих широкий спектр музыкальных стилей. Зрителей ожидают арии и романсы итальянских композиторов, а также знаменитые мелодии из фильмов композитора Эннио Морриконе. Особое внимание будет уделено камерным пьесам Кита Джарретта.

Для любителей музыки

Концерт станет настоящим праздником для почитателей оперной музыки и киномузыки прошлого века. Будут исполнены такие популярные треки, как «Playing Love» и «Over the Rainbow», которые уже успели стать знаковыми произведениями итальянской музыкальной традиции.

Не упустите возможность услышать яркий и эмоциональный голос Витторио Григоло в этом уникальном концерте!