Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний концерт Витторио Григоло «Голос Италии»
Билеты от 15000₽
Киноафиша Новогодний концерт Витторио Григоло «Голос Италии»

Новогодний концерт Витторио Григоло «Голос Италии»

12+
Продолжительность 1140 минут
Возраст 12+
Билеты от 15000₽

О концерте

Витторио Григоло с новогодним концертом в Барвиха Luxury Village

В Концертном зале «Барвиха Luxury Village» пройдет концерт итальянского певца Витторио Григоло. Этот выдающийся артист — лауреат премии «Грэмми» и звезда ведущих оперных театров, таких как Ла Скала, Ковент-Гарден и Метрополитен-опера.

Программа концерта

В программе включено более двадцати произведений, охватывающих широкий спектр музыкальных стилей. Зрителей ожидают арии и романсы итальянских композиторов, а также знаменитые мелодии из фильмов композитора Эннио Морриконе. Особое внимание будет уделено камерным пьесам Кита Джарретта.

Для любителей музыки

Концерт станет настоящим праздником для почитателей оперной музыки и киномузыки прошлого века. Будут исполнены такие популярные треки, как «Playing Love» и «Over the Rainbow», которые уже успели стать знаковыми произведениями итальянской музыкальной традиции.

Не упустите возможность услышать яркий и эмоциональный голос Витторио Григоло в этом уникальном концерте!

Купить билет на концерт Новогодний концерт Витторио Григоло «Голос Италии»

Помощь с билетами
Январь
5 января понедельник
19:00
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
от 15000 ₽

В ближайшие дни

Стендап. Фокусы. Музыка
18+
Юмор Живая музыка
Стендап. Фокусы. Музыка
27 декабря в 19:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
5 февраля в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
2 января в 19:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше