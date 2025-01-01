Меню
Новогодний концерт венской классики
6+
Блистательные шедевры венских классиков от Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра

Скоро на сцене Белого зала вы станете свидетелями исключительного музыкального события. Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» исполнит шедевры венской классической музыки в атмосфере изысканного праздника. Это великолепный шанс ощутить себя в роли королевских особ и доверенных придворных, для которых создавалась эта музыка.

На программе удивительные произведения, среди которых:

  • Й. Гайдн — Симфония № 45 «Прощальная»
  • В.А. Моцарт — Маленькая ночная серенада
  • Г. Гендель — Оркестровая сюита «Музыка на воде»
  • К. Глюк — Мелодия для флейты из оперы «Орфей и Эвридика»

Эти произведения известны по всему миру и подарят слушателям возможности переосмыслить знакомую музыку. Например, Симфония № 45 Гайдна на финале удивляет тем, как музыканты поочередно покидают сцену, создавая впечатление завершения не только произведения, но и самого концерта.

Дирижировать оркестром будет заслуженный артист России Александр Канторов. Его опыт и мастерство делают каждое выступление незабываемым.

Не упустите возможность насладиться изысканным звучанием венской классики, которая, как ничто другое, прекрасно настроит на праздничное настроение!

Декабрь
20 декабря суббота
18:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 1600 ₽

