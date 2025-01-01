Новогодний концерт венской классики

Скоро на сцене Белого зала вы станете свидетелями исключительного музыкального события. Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» исполнит шедевры венской классической музыки в атмосфере изысканного праздника. Это великолепный шанс ощутить себя в роли королевских особ и доверенных придворных, для которых создавалась эта музыка.
На программе удивительные произведения, среди которых:
Эти произведения известны по всему миру и подарят слушателям возможности переосмыслить знакомую музыку. Например, Симфония № 45 Гайдна на финале удивляет тем, как музыканты поочередно покидают сцену, создавая впечатление завершения не только произведения, но и самого концерта.
Дирижировать оркестром будет заслуженный артист России Александр Канторов. Его опыт и мастерство делают каждое выступление незабываемым.
Не упустите возможность насладиться изысканным звучанием венской классики, которая, как ничто другое, прекрасно настроит на праздничное настроение!