Новогодний концерт «В вихре вальса с Иоганном Штраусом»
6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний праздник в Белом зале

Погрузитесь в атмосферу праздника в изысканных интерьерах Белого зала под величественные звуки музыки Иоганна Штрауса. Вальсы, марши и польки, знакомые каждому, звучат в лучших залах мира - и, конечно, в нашем Белом зале!

Ежегодный новогодний концерт в компании короля вальса представит Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» под управлением маэстро Александра Канторова. В программе - знаменитая увертюра к оперетте «Летучая мышь» и триумфальный «Марш Радецкого», которому аплодируют по всему миру.

Знаменитые номера

Вас ждут великолепные арии и дуэты из искрящихся оперетт Кальмана: «Сильва», «Принцесса цирка» и «Фиалка Монмартра». Музыкальные сцены исполнят солистка Мариинского театра Ксения Григорьева, приглашённый солист Владимир Целебровский и артист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Владимир Садков.

Исполнители

  • Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика»
  • Художественный руководитель и дирижер: заслуженный артист России Александр Канторов
  • Солистка Мариинского театра: Ксения Григорьева (сопрано)
  • Солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии:
    • Владимир Садков (тенор)
    • Игорь Шумаев (баритон)

Программа

В программе прозвучит музыка И. Штрауса, Ф. Легара и И. Кальмана. Приходите, чтобы открывать двери в новый год под блестящую музыку Штрауса!

В других городах
Декабрь
30 декабря вторник
18:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 1700 ₽
31 декабря среда
18:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 4000 ₽

