Новогодний концерт «В вихре вальса с Иоганном Штраусом»

Новогодний праздник в Белом зале

Погрузитесь в атмосферу праздника в изысканных интерьерах Белого зала под величественные звуки музыки Иоганна Штрауса. Вальсы, марши и польки, знакомые каждому, звучат в лучших залах мира - и, конечно, в нашем Белом зале!

Ежегодный новогодний концерт в компании короля вальса представит Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» под управлением маэстро Александра Канторова. В программе - знаменитая увертюра к оперетте «Летучая мышь» и триумфальный «Марш Радецкого», которому аплодируют по всему миру.

Знаменитые номера

Вас ждут великолепные арии и дуэты из искрящихся оперетт Кальмана: «Сильва», «Принцесса цирка» и «Фиалка Монмартра». Музыкальные сцены исполнят солистка Мариинского театра Ксения Григорьева, приглашённый солист Владимир Целебровский и артист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Владимир Садков.

Исполнители

Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика»

Художественный руководитель и дирижер: заслуженный артист России Александр Канторов

Солистка Мариинского театра: Ксения Григорьева (сопрано)

Солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии: Владимир Садков (тенор) Игорь Шумаев (баритон)



Программа

В программе прозвучит музыка И. Штрауса, Ф. Легара и И. Кальмана. Приходите, чтобы открывать двери в новый год под блестящую музыку Штрауса!