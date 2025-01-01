Новогодний концерт у барона Кельха

Праздничный концерт классической музыки в особняке Кельха

Яркий праздничный концерт пройдет в сердце одного из самых загадочных и закрытых особняков Петербурга – в легендарном Особняке Кельха. В программе – произведения Вивальди, Пуччини, Тости и Эйнауди.

Экскурсия по архитектурным стилям

Перед концертом гостей ждет увлекательная экскурсия по анфиладе парадных залов. Интерьеры особняка впечатляют своей несравненной красотой и представляют собой настоящий музей архитектурных стилей. За один вечер можно пройти через эпохи: от монументальной роскоши французского ренессанса до изысканной грации игривого рококо.

Кульминацией экскурсии станет Готическая столовая — зал с красочными витражами и резным камином, чья мистическая атмосфера перенесет вас из средневекового романа в рождественскую сказку.

Музыкальные сокровища вечера

В уникальном пространстве прозвучит специально подготовленная программа, которую исполнят талантливые музыканты, определяющие лицо современной сцены. Истинной жемчужиной вечера станут произведения Антонио Вивальди из цикла «Времена года». Солировать будет виртуозный музыкант Антон Регонен на необычном ударном инструменте — ксилофоне. Услышать эти знакомые шедевры в оригинальном звучании — настоящий подарок для искушенного слушателя.

Звезда вечера — Марина Зятькова

Особой гостьей концерта станет оперная певица, обладательница множества вокальных призов и престижных наград Марина Зятькова. Музыкальные критики награждают её эпитетами «голос ангельской красоты» и «обладающая безупречной техникой». Чарующее сопрано Марины наполнит зал нежностью и страстью. В её исполнении прозвучат арии из опер Пуччини и неаполитанская песня «A vucchella».

Современные композиторы

Вечер украсит музыка итальянского композитора Людовико Эйнауди, который описывает свой жанр как «неоклассику». Его произведения объединяют традиционные классические формы с элементами поп-музыки и рока. Удивительные композиции Эйнауди исполнят на концерте известная пианистка Анастасия Костенко, работающая с солистами Мариинского и Михайловского театров, а также с «Метрополитен-опера».

Идеальная команда исполнителей

В концерте примет участие Камерный оркестр «Capriccio Italiano» под управлением Кристиана Делизо, что гарантирует высочайший уровень исполнения и подлинно итальянский темперамент.