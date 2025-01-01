Меню
Новогодний концерт «Тбилисо: Грузинские танцы, армянский дудук и орган»
Билеты от 2600₽
12+
Возраст 12+
О концерте

Новогодний концерт под звуки органов и дудука

Приглашаем вас на уникальный концерт, где встретятся два непохожих музыкальных инструмента — орган и дудук. Эта смелая и оригинальная идея талантливых музыкантов вновь покорит сердца зрителей своим мастерством.

Звучание этих инструментов обретает неповторимую притягательность, способную охватить различные жанры, от тонкого лиризма до высокой драматургии. Концерт станет настоящим торжеством культуры народов Кавказа — волнующей и мужественной, но одновременно лиричной. Музыка отражает щедрую душу и многовековую героическую историю региона.

Кавказская музыкальная традиция

Невозможно представить мировое культурное наследие без чарующих звуков армянского дудука и захватывающей энергетики грузинского танца. Участники концерта посвятили многие годы бережному сохранению и творческому развитию фольклорных традиций своих народов. Их выступления неизменно вызывают живой отклик у публики, которая всегда тепло принимает их искусство.

Звуки, наполненные жизнью

На протяжении всего концерта вы сможете ощутить свободный дух горных вершин, тепло кавказского солнца и радость жизни, которая заключена в этих замечательных мелодиях. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Январь
2 января пятница
19:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 2600 ₽

