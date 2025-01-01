Меню
Новогодний концерт «Танцевальное шоу. Фламенко Андалусии»
Билеты от 3600₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 3600₽

О концерте

Волшебство фламенко в преддверии Нового года

Через несколько часов наступит Новый год, и по всему городу царит радостное оживление. Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной музыкой, которая подарит вам незабываемое новогоднее настроение. Магия ритма, экспрессия цвета, напряжённый излом руки и свободный полёт кисти — все это ждет вас на нашем вечере.

Захватывающий вечер фламенко

Звучит фламенко Андалусии, и этот вечер, пусть ненадолго, задышит жаркой страстью южной страны. Андалусийская народная музыка — это неразрывный сплав выразительного танца, ритмичной гитары и яркого драматического пения. Это искусство пришло в Испанию еще в XV веке с цыганскими племенами и на протяжении веков, сохраняя свои основы, развивается вместе с богатой испанской культурой.

С 2010 года фламенко признано ЮНЕСКО объектом культурного наследия. Его импровизационный характер, сложный рисунок и специфическая техника исполнения превращают каждое выступление в красочный мини-спектакль. Среди более 50 жанров фламенко нет скучных — это искусство, полное магии и чувства, которое дарит незабываемые эмоции.

Исполнители и программа вечера

  • Мультимедийная инсталляция: Вальтруд Шмидт
  • Ансамбль солистов: "El Tebi flamenco"
  • El Tebi: танец
  • La Nata: танец
  • Maksim Melnikov: гитара
  • Alejandro Reyes: вокал

В программе: традиционные мелодии и танцы фламенко, которые делают этот вечер поистине незабываемым. Не упустите возможность погрузиться в мир захватывающей музыки и танца в преддверии Нового года!

Декабрь
31 декабря среда
16:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3600 ₽

