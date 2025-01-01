Меню
Новогодний концерт симфо-группы Teodor
Новогодний концерт симфо-группы Teodor

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогоднее шоу в Ростове-на-Дону

Приглашаем вас на незабываемый новогодний шоу-концерт в Ростове-на-Дону, который перенесет вас в мир симфонической музыки и новогодних чудес!

Звуки праздника

На концерте будут представлены всеми любимые новогодние произведения, способные подарить настоящие эмоции новогоднего волшебства. Не упустите возможность насладиться знакомыми мелодиями в новом звучании.

Эксклюзивные аранжировки

Зрителей также ждет уникальная программа, включающая легендарные треки таких артистов, как Linkin Park, Vivaldi, 50 Cent, Баста, Paganini, Queen, Sting, Mozart и Michael Jackson. Все композиции зазвучат в неповторимой авторской аранжировке TEODOR, которая объединит их в одном современном стиле.

Не пропустите событие года

Это новогоднее шоу станет отличной возможностью провести вечер в компании друзей и близких, насладиться яркими эмоциями и зарядиться праздничным настроением. Пусть музыка и волшебство окружают вас в самые волшебные дни года!

Декабрь
28 декабря воскресенье
20:00
Пересвет-арена Ростов-на-Дону, Целиноградская, 3
от 2000 ₽

