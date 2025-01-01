Новогодний концерт! Штраус Гала

Новогодний концерт: вальсы Иоганна Штрауса

TOPCONCERTS представляет Феерический концерт, посвященный великим шедеврам Иоганна Штрауса. Вы сможете насладиться всемирно известными вальсами, полками и маршами, включая «Сказки Венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Вино, женщины, песни», «Венская кровь», «Гром и молния», «На охоте», а также знаменитые «Марш Радецкого» и увлекательные номера из оперетт «Летучая мышь» и «Цыганский барон».

Специально для этого события в Зале Церковных Соборов будет установлена большая сцена, на которой выступят Танцоры Иогана Штрауса. В программе также запланированы танцевальные номера, созданные на музыку вальсов и полек великого композитора.

Костюмы и атмосферу праздника

Зрителей ожидают прекрасные исторические костюмы 19 века, что добавит особый шарм и атмосферу торжества. Великолепное мастерство танцоров в сочетании с музыкой «Короля Венского вальса» сделает ваш вечер незабываемым.

Не упустите возможность отдохнуть и насладиться изысканным вечером, завершивший старый год и открывший новый!