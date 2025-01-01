Меню
Новогодний концерт! Штраус Гала
Билеты от 1300₽
Новогодний концерт! Штраус Гала

Новогодний концерт! Штраус Гала

6+
Возраст 6+
Билеты от 1300₽

О концерте

Новогодний концерт: вальсы Иоганна Штрауса

TOPCONCERTS представляет Феерический концерт, посвященный великим шедеврам Иоганна Штрауса. Вы сможете насладиться всемирно известными вальсами, полками и маршами, включая «Сказки Венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Вино, женщины, песни», «Венская кровь», «Гром и молния», «На охоте», а также знаменитые «Марш Радецкого» и увлекательные номера из оперетт «Летучая мышь» и «Цыганский барон».

Специально для этого события в Зале Церковных Соборов будет установлена большая сцена, на которой выступят Танцоры Иогана Штрауса. В программе также запланированы танцевальные номера, созданные на музыку вальсов и полек великого композитора.

Костюмы и атмосферу праздника

Зрителей ожидают прекрасные исторические костюмы 19 века, что добавит особый шарм и атмосферу торжества. Великолепное мастерство танцоров в сочетании с музыкой «Короля Венского вальса» сделает ваш вечер незабываемым.

Не упустите возможность отдохнуть и насладиться изысканным вечером, завершивший старый год и открывший новый!

Купить билет на концерт Новогодний концерт! Штраус Гала

Январь
18 января воскресенье
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1300 ₽

