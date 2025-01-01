Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний концерт. Шоу японских барабанов, орган и кото
Билеты от 1600₽
Киноафиша Новогодний концерт. Шоу японских барабанов, орган и кото

Новогодний концерт. Шоу японских барабанов, орган и кото

6+
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте

Современные звуки фольклора: концерт японской музыки в Доме архитектора

Современное музыкальное пространство становится ареной для смешения стилей и смелых экспериментов. На предстоящем концерте в центре внимания — взаимодействие традиционных мелодий с новыми музыкальными тенденциями. Участники этого уникального события презентуют богатство японской культуры, не упуская из виду ее исторические корни.

История кото: более десяти веков

Вы услышите звуки японской цитры кото, чей возраст насчитывает не менее 10 веков. Этот инструмент занимает особое место в сердцах японцев и пользуется любовью как исполнителей, так и слушателей. За века существования на кото исполняли как традиционные произведения, так и современные композиции, что подчеркивает его универсальность и динамичность.

Традиции и современность

Несмотря на то что конструкция кото остаётся практически неизменной на протяжении тысячелетий, музыканты смело экспериментируют с его звучанием. Они создают новые стили игры и сочиняют оригинальные произведения, которые гармонично соединяют историческое наследие с современными музыкальными веяниями.

Приходите на концерт, чтобы узнать, как сегодня звучит древняя традиция, и насладиться уникальным музыкальным опытом, который объединяет множество культур и стилей.

Купить билет на концерт Новогодний концерт. Шоу японских барабанов, орган и кото

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
14:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Самые известные комики
18+
Юмор
Самые известные комики
23 января в 21:30 Stand Up Патрики
от 2000 ₽
Клуб любителей туризма «Из дальних странствий возвратясь»
16+
Клуб любителей туризма «Из дальних странствий возвратясь»
17 декабря в 18:30 Центральный дом работников искусств
от 200 ₽
Настоящий артист
12+
Юмор Эстрада
Настоящий артист
7 марта в 19:00 Кремлевский дворец
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше