Новогодний концерт с Вадимом Эйленкригом
Билеты от 1000₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Новогоднее настроение с Вадимом Эйленкригом

Приглашаем вас на новую концертную программу «Новогоднее настроение с Вадимом Эйленкригом». В этом ярком шоу прозвучат мировые джазовые хиты, а также авторские композиции самого Вадима Эйленкрига.

Участники концерта

В программе примут участие:

  • Вадим Эйленкриг
  • Группа «Eilenkrig Crew»

Об артистах

Вадим Эйленкриг — обладатель премии «Музыкант года» по версии «Радио Jazz 89.1». Он является автором пяти сольных альбомов, среди которых:

  • The Shadow of Your Smile (2010)
  • Eilenkrig (2012)
  • Point of View (2017)
  • Newborn (2020)
  • Pier 39 (2021)

Его альбом Eilenkrig достиг 4-й строчки в российском iTunes (Top 200 Jazz Chart) и стал лидером в Армении (Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart).

Деятельность и достижения

С 2016 года Вадим является художественным руководителем Фестиваля «Ветер Перемен» в Казани. В январе 2020 года он представил свой проект на легендарной сцене «Carnegie Hall».

С 2019 года он занимает должность арт-директора фестиваля «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала имени П.И. Чайковского, а с 2022 года — арт-директора фестиваля «Лимон» в Ярославле. Также он является куратором джазового направления фестивалей «Ural Music Night» и «New Open Showcase Festival» в Екатеринбурге.

Телевизионная деятельность

Вадим Эйленкриг известен и на телевидении. Он был ведущим шоу «Большой джаз» на телеканале «Россия-Культура», соведущим и руководителем оркестра в шоу «Танцы со звездами» на «Россия-1», а с 2018 года является ведущим авторской музыкальной программы «Клуб Шаболовка, 37» на «Россия-Культура».

Кроме того, Вадим Эйленкриг — ежегодный член жюри Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».

Январь
2 января пятница
19:00
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1000 ₽

