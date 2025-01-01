Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний концерт с симфоническим оркестром. Зимние песни о главном
Киноафиша Новогодний концерт с симфоническим оркестром. Зимние песни о главном

Новогодний концерт с симфоническим оркестром. Зимние песни о главном

6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебство зимнего вечера с симфоническим оркестром

Хороших песен много, но есть среди них особенные — они создают атмосферу и вызывают светлые ассоциации: запах мандаринов, мерцание гирлянд и ожидание чуда. Приходите, чтобы вместе с нами создать атмосферу праздника, подпевать любимым зимним хитам и наслаждаться волшебством музыки!

Концерт с симфоническим оркестром

Вас ждет незабываемый концерт с участием симфонического оркестра Siberian Premiere Symphony. Дирижер — опытный Вячеслав Шалдышев, который прекрасно знаком с искусством создания музыкальных шедевров.

Вокальные звезды вечера

Среди участников концерта — известные исполнители:

  • Мария Маркарова — солистка Новосибирского музыкального театра.
  • Артур Маркаров — солист ансамбля «Маркелловы голоса» Новосибирской государственной филармонии.
  • Вадим Кириченко — солист Новосибирского музыкального театра, также известный как основатель и ведущий театрального Интернет-радио Muzkom.

Программа концерта

В программе вечера — любимые песни, такие как:

  • «Пять минут»
  • «А снег идет»
  • «Звенит январская вьюга»
  • и другие новогодние хиты!

Давайте создадим этот вечер вместе и сделаем его по-настоящему незабываемым!

Купить билет на концерт Новогодний концерт с симфоническим оркестром. Зимние песни о главном

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
17:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
19 декабря в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Детский хоровой концерт
6+
Эстрада
Детский хоровой концерт
14 декабря в 13:00 Новосибирская консерватория им. Глинки
от 300 ₽
Группа Стаса Намина «Цветы»
6+
Рок Эстрада
Группа Стаса Намина «Цветы»
18 января в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше