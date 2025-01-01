Новогодний концерт с симфоническим оркестром. Зимние песни о главном

Волшебство зимнего вечера с симфоническим оркестром

Хороших песен много, но есть среди них особенные — они создают атмосферу и вызывают светлые ассоциации: запах мандаринов, мерцание гирлянд и ожидание чуда. Приходите, чтобы вместе с нами создать атмосферу праздника, подпевать любимым зимним хитам и наслаждаться волшебством музыки!

Концерт с симфоническим оркестром

Вас ждет незабываемый концерт с участием симфонического оркестра Siberian Premiere Symphony. Дирижер — опытный Вячеслав Шалдышев, который прекрасно знаком с искусством создания музыкальных шедевров.

Вокальные звезды вечера

Среди участников концерта — известные исполнители:

Мария Маркарова — солистка Новосибирского музыкального театра.

— солистка Новосибирского музыкального театра. Артур Маркаров — солист ансамбля «Маркелловы голоса» Новосибирской государственной филармонии.

— солист ансамбля «Маркелловы голоса» Новосибирской государственной филармонии. Вадим Кириченко — солист Новосибирского музыкального театра, также известный как основатель и ведущий театрального Интернет-радио Muzkom.

Программа концерта

В программе вечера — любимые песни, такие как:

«Пять минут»

«А снег идет»

«Звенит январская вьюга»

и другие новогодние хиты!

Давайте создадим этот вечер вместе и сделаем его по-настоящему незабываемым!