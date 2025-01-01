Новогодний концерт с симфоническим оркестром. Зимние песни о главном

Хороших песен много, но есть среди них особенные — они создают атмосферу и вызывают светлые ассоциации: запах мандаринов, мерцание гирлянд и ожидание чуда. Приходите, чтобы вместе с нами создать атмосферу праздника, подпевать любимым зимним хитам и наслаждаться волшебством музыки!
Вас ждет незабываемый концерт с участием симфонического оркестра Siberian Premiere Symphony. Дирижер — опытный Вячеслав Шалдышев, который прекрасно знаком с искусством создания музыкальных шедевров.
Среди участников концерта — известные исполнители:
В программе вечера — любимые песни, такие как:
Давайте создадим этот вечер вместе и сделаем его по-настоящему незабываемым!