Новогодний концерт с Петром Востоковым

Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова

Приглашаем вас на незабываемый вечер джазовой музыки, который проведёт знаменитый дирижёр и солист — Пётр Востоков. В программе концерта представлены выдающиеся произведения, которые оставили значительный след в истории джазовой музыки.

Программа вечера

Д. Эллингтон — «Железнодорожная сюита»

— «Железнодорожная сюита» Дж. Гершвин — «The man I love»

— «The man I love» Г. Миллер — Музыка из кинофильма «Серенада солнечной долины»

— Музыка из кинофильма «Серенада солнечной долины» И. Дунаевский — «Песенка об отважном капитане»

— «Песенка об отважном капитане» В. Мурадели — «Не грусти»

— «Не грусти» Л. Прима — «Sing, sing, sing»

Интересные факты

Джазовая музыка — это не просто жанр, а целая культура, которая зародилась в начале XX века в США. Она сочетает в себе элементы ритмов и мелодий, которые пришли из африканской и европейской традиций. Каждый из представленных композиторов внёс свой уникальный вклад в развитие этого жанра.

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и атмосферой живого джаза. Великолепные музыканты и обворожительное звучание сделают этот вечер поистине незабываемым!