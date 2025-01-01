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Билеты от 1000₽
Киноафиша Новогодний концерт с Петром Востоковым

Новогодний концерт с Петром Востоковым

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова

Приглашаем вас на незабываемый вечер джазовой музыки, который проведёт знаменитый дирижёр и солист — Пётр Востоков. В программе концерта представлены выдающиеся произведения, которые оставили значительный след в истории джазовой музыки.

Программа вечера

  • Д. Эллингтон — «Железнодорожная сюита»
  • Дж. Гершвин — «The man I love»
  • Г. Миллер — Музыка из кинофильма «Серенада солнечной долины»
  • И. Дунаевский — «Песенка об отважном капитане»
  • В. Мурадели — «Не грусти»
  • Л. Прима — «Sing, sing, sing»

Интересные факты

Джазовая музыка — это не просто жанр, а целая культура, которая зародилась в начале XX века в США. Она сочетает в себе элементы ритмов и мелодий, которые пришли из африканской и европейской традиций. Каждый из представленных композиторов внёс свой уникальный вклад в развитие этого жанра.

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и атмосферой живого джаза. Великолепные музыканты и обворожительное звучание сделают этот вечер поистине незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 декабря
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
19:30 от 1000 ₽

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