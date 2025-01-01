Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»

Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Новогодний концерт: знакомство с классикой

Новый год — это время ожидания чудес и волшебства. В этом году нас ждет особенно приятный сюрприз: уникальный концерт, который порадует как детей, так и взрослых.

Сюжет и музыка

Сюжет "Щелкунчика", на первый взгляд, кажется оптимистической детской сказкой. Однако в нем скрыто множество серьезных смыслов, таких как преданность, предательство и вера в всепобеждающую любовь. Музыка Петра Ильича Чайковского к одноименному балету также полна глубины и эмоциональности.

Необычное исполнение

Музыка Чайковского, новаторская для своего времени, сразу завоевала популярность и продолжает радовать слушателей в различных аранжировках. В нашем концерте вы сможете услышать ее в свежем звучании — в исполнении хора, органа и квартета саксофонистов. Этот необычный подход добавит ярких красок и новых эмоций к классическому произведению.

Не упустите возможность провести новогодние дни в атмосфере музыки и волшебства!

Купить билет на концерт Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»

Помощь с билетами
Январь
1 января четверг
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
4 января в 20:00 Standup Café
от 700 ₽
Золотой век Испании. Играет Даниэль Сальвадор
12+
Классическая музыка
Золотой век Испании. Играет Даниэль Сальвадор
15 февраля в 16:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 600 ₽
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
24 февраля в 20:30 Союз композиторов
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше