Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»

Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Новогодний концерт с песочной анимацией в Кафедральном соборе святых Петра и Павла

Приглашаем вас на уникальный новогодний концерт, который состоится в величественном Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Этот вечер станет настоящим праздником музыки и искусства, в котором гармонично соединятся классика и современные технологии.

Щелкунчик: история о любви и предательстве

В центре программы — музыка Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик». История этой сказки, на первый взгляд, является оптимистичной, однако в ней также присутствуют темы преданности, предательства и героической жертвенности. Зрители смогут заново открыть для себя волшебный мир, наполненный яркими эмоциями и событиями.

Музыкальное исполнение

Концерт порадует гостей исполнением хора, органа и квартета саксофонистов Sirenes Saxophone Quartet. Эти талантливые музыканты подарят слушателям незабываемые впечатления, сочетая традиционные и современные музыкальные формы.

Специальная песочная анимация

Важным дополнением программы станет песочная анимация от Анны Ивановой. Это визуальное искусство придаст волшебный оттенок новогоднему вечеру и подарит зрителям уникальные изображения, которые будут созданы прямо на глазах у аудитории.

Концерт идеально подойдет тем, кто ценит новаторские музыкальные интерпретации и атмосферу праздника. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»

Помощь с билетами
Январь
1 января четверг
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

Фотографии

Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии» Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии» Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии» Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
1 января в 22:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Евгений Дятлов. Концертный роман
12+
Классическая музыка
Евгений Дятлов. Концертный роман
23 марта в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
1 февраля в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше