Новогодний концерт с песочной анимацией «Щелкунчик и Рождественские мелодии»

Новогодний концерт с песочной анимацией в Кафедральном соборе святых Петра и Павла

Приглашаем вас на уникальный новогодний концерт, который состоится в величественном Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Этот вечер станет настоящим праздником музыки и искусства, в котором гармонично соединятся классика и современные технологии.

Щелкунчик: история о любви и предательстве

В центре программы — музыка Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик». История этой сказки, на первый взгляд, является оптимистичной, однако в ней также присутствуют темы преданности, предательства и героической жертвенности. Зрители смогут заново открыть для себя волшебный мир, наполненный яркими эмоциями и событиями.

Музыкальное исполнение

Концерт порадует гостей исполнением хора, органа и квартета саксофонистов Sirenes Saxophone Quartet. Эти талантливые музыканты подарят слушателям незабываемые впечатления, сочетая традиционные и современные музыкальные формы.

Специальная песочная анимация

Важным дополнением программы станет песочная анимация от Анны Ивановой. Это визуальное искусство придаст волшебный оттенок новогоднему вечеру и подарит зрителям уникальные изображения, которые будут созданы прямо на глазах у аудитории.

Концерт идеально подойдет тем, кто ценит новаторские музыкальные интерпретации и атмосферу праздника. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!