Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний концерт с песочной анимацией «Гарри Поттер»
Билеты от 3600₽
Киноафиша Новогодний концерт с песочной анимацией «Гарри Поттер»

Новогодний концерт с песочной анимацией «Гарри Поттер»

6+
Возраст 6+
Билеты от 3600₽

О концерте

Волшебство новогоднего концерта для всей семьи

Через несколько часов наступит Новый год! По всей стране чувствуются радостное оживление и предвкушение праздника. Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной музыкой, которая подарит вам новогоднее настроение.

Кому из нас в детстве не хотелось стать волшебником? Учиться в необыкновенной школе, разговаривать с животными и иметь сплочённую команду друзей-единомышленников. Сложные задачи в таком окружении кажутся неразрешимыми, и теперь вы сможете вспомнить об этом на нашем концерте.

Погружение в мир Гарри Поттера

В этом мероприятии оживут знакомые герои, таинственные коридоры и башни лучшей школы волшебства. Концерт вдохновлён знаменитой серией о Гарри Поттере, и вас ждут удивительные картины из песка.

На сцене выступят замечательные музыканты, которые исполнят музыку, написанную для фильмов о мальчике-волшебнике. Это отличная возможность не только насладиться звуками волшебства, но и погрузиться в атмосферу сказки.

Не упустите шанс провести новогодний вечер в компании волшебства и музыки!

Купить билет на концерт Новогодний концерт с песочной анимацией «Гарри Поттер»

Помощь с билетами
Декабрь
31 декабря среда
13:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3600 ₽

В ближайшие дни

Джемы в «Джеме»
12+
Джаз
Джемы в «Джеме»
15 декабря в 20:00 Jam Club
от 500 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
4 января в 20:00 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Classic Rock Legend Show
18+
Рок
Classic Rock Legend Show
27 декабря в 18:00 Ритм-блюз
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше