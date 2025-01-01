Меню
Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром
Билеты от 1800₽
Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром

Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте

Новогодний джаз под управлением Петра Востокова

Концертное агентство «Русконцерт» приглашает вас на волшебный новогодний вечер в Большом зале Московской консерватории. В программе — праздничный концерт с участием Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова.

Заслуженный дирижёр и солист

Пётр Востоков — известный дирижёр, который уже не раз радовал зрителей своими талантами. Его интерпретации классики в джазовом формате всегда вызывают восторг и привлекают внимание любителей музыки.

Что вас ждет в программе?

  • Фрагменты из джаз-сюиты Дюка Эллингтона «Щелкунчик» на музыку знаменитого балета П. И. Чайковского.
  • Известные рождественские гимны и мелодии, такие как «Jingle Bells», «Let it Snow» и «Christmas Song» из репертуара оркестров Каунта Бэйси и Леса Брауна.
  • Музыкальные зимние зарисовки «Picnic in the Wintertime», «Siberian Sleighride» и «Snowfall».
  • Композиции великих джазменов: Гленна Миллера, Бенни Гудмена, Фрэнка Синатры и Джорджа Гершвина.

Праздник для меломанов

Этот концерт станет настоящим подарком для любого искушенного любителя джаза и хорошей музыки. Не упустите возможность насладиться атмосферой праздника и великолепием джазового искусства на «Новогоднем концерте с Большим Джазовым Оркестром»!

Купить билет на концерт Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром

Январь
4 января воскресенье
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1800 ₽

