Новогодний концерт с Большим джазовым оркестром

Концертное агентство «Русконцерт» приглашает вас на волшебный новогодний вечер в Большом зале Московской консерватории. В программе — праздничный концерт с участием Большого Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова.
Пётр Востоков — известный дирижёр, который уже не раз радовал зрителей своими талантами. Его интерпретации классики в джазовом формате всегда вызывают восторг и привлекают внимание любителей музыки.
Этот концерт станет настоящим подарком для любого искушенного любителя джаза и хорошей музыки. Не упустите возможность насладиться атмосферой праздника и великолепием джазового искусства на «Новогоднем концерте с Большим Джазовым Оркестром»!