Новогодний концерт. Романтический джаз

Вечер джазовой романтики в Санкт-Петербурге

Этот вечер станет настоящим подарком для всех ценителей джазовой классики и пылкой любви. Погрузитесь в мир чарующих мелодий и страстных ритмов!

Программа концерта

В программе прозвучат бессмертные хиты, завоевавшие сердца миллионов слушателей. Эти композиции, исполненные профессиональным джаз-бэндом, перенесут вас в эпоху расцвета американского джаза, наполненную романтикой и душевным теплом.

Исполнители

Проникновенное пение и магический саксофон Игоря Зоточева, колоритное банджо Дмитрия Прокопенко, импозантный контрабас Ивана Кочнева и виртуозные клавиши Никиты Арефьева сделают ваш вечер незабываемым.

Музыка о любви

Музыка о горячей любви в стиле джаз — это для настоящих романтиков! Не пропустите возможность окунуться в мир джазовой романтики!

Список произведений

Фэтс Уоллер - Ain't misbehavin'

Мэтт Деннис - Everything happens to me

Морган Льюис - How high the moon

Чарли Чаплин - Smile

Ральф Рейнджер - Easy living

Коул Портер - You'd Be So Nice to Come Home To

Джонни Грин - Out of Nowhere

Фрэнк Черчилль - Someday my prince will come

Хоги Кармайкл - Skylark

Даби – Мак – Браун - Shine

Боб Хаггарт - What's new

Уолтер Гросс - Tenderly

Информация о мероприятии

Исполнители: Original Jazz Experience

Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал

Дмитрий Прокопенко – банджо, вокал

Никита Арефьев – фортепиано

Иван Кочнев – контрабас

Продолжительность мероприятия – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.