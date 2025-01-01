Меню
Новогодний концерт. Романтический джаз
Новогодний концерт. Романтический джаз

6+
О концерте/спектакле

Вечер джазовой романтики в Санкт-Петербурге

Этот вечер станет настоящим подарком для всех ценителей джазовой классики и пылкой любви. Погрузитесь в мир чарующих мелодий и страстных ритмов!

Программа концерта

В программе прозвучат бессмертные хиты, завоевавшие сердца миллионов слушателей. Эти композиции, исполненные профессиональным джаз-бэндом, перенесут вас в эпоху расцвета американского джаза, наполненную романтикой и душевным теплом.

Исполнители

Проникновенное пение и магический саксофон Игоря Зоточева, колоритное банджо Дмитрия Прокопенко, импозантный контрабас Ивана Кочнева и виртуозные клавиши Никиты Арефьева сделают ваш вечер незабываемым.

Музыка о любви

Музыка о горячей любви в стиле джаз — это для настоящих романтиков! Не пропустите возможность окунуться в мир джазовой романтики!

Список произведений

  • Фэтс Уоллер - Ain't misbehavin'
  • Мэтт Деннис - Everything happens to me
  • Морган Льюис - How high the moon
  • Чарли Чаплин - Smile
  • Ральф Рейнджер - Easy living
  • Коул Портер - You'd Be So Nice to Come Home To
  • Джонни Грин - Out of Nowhere
  • Фрэнк Черчилль - Someday my prince will come
  • Хоги Кармайкл - Skylark
  • Даби – Мак – Браун - Shine
  • Боб Хаггарт - What's new
  • Уолтер Гросс - Tenderly

Информация о мероприятии

Исполнители: Original Jazz Experience

Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал

Дмитрий Прокопенко – банджо, вокал

Никита Арефьев – фортепиано

Иван Кочнев – контрабас

Продолжительность мероприятия – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

31 декабря среда
16:00
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 1800 ₽

