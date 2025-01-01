Новогодний концерт. Романтический джаз

Этот вечер станет настоящим подарком для всех ценителей джазовой классики и пылкой любви. Погрузитесь в мир чарующих мелодий и страстных ритмов!
В программе прозвучат бессмертные хиты, завоевавшие сердца миллионов слушателей. Эти композиции, исполненные профессиональным джаз-бэндом, перенесут вас в эпоху расцвета американского джаза, наполненную романтикой и душевным теплом.
Проникновенное пение и магический саксофон Игоря Зоточева, колоритное банджо Дмитрия Прокопенко, импозантный контрабас Ивана Кочнева и виртуозные клавиши Никиты Арефьева сделают ваш вечер незабываемым.
Музыка о горячей любви в стиле джаз — это для настоящих романтиков! Не пропустите возможность окунуться в мир джазовой романтики!
Исполнители: Original Jazz Experience
Игорь Зоточев – гитара, саксофон, вокал
Дмитрий Прокопенко – банджо, вокал
Никита Арефьев – фортепиано
Иван Кочнев – контрабас
Продолжительность мероприятия – 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.