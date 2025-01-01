Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний концерт при свечах. Великие Хиты Раймонда Паулса
Билеты от 2800₽
Киноафиша Новогодний концерт при свечах. Великие Хиты Раймонда Паулса

Новогодний концерт при свечах. Великие Хиты Раймонда Паулса

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте

Музыкальный вечер с Раймондом Паулсом в англиканском соборе

Раймонд Паулс — выдающийся советский латышский композитор — стал символом музыкальной эпохи. Его произведения знакомы каждому: от лучших концертных залов до районных клубов, от радиоэфира до школьных дискотек. Легко подпевать ему, ведь с первых нот слышен неповторимый стиль и мелодичность.

Творческий путь

Карьеру Раймонда Паулса можно смело назвать плодотворной. Она началась в середине 1950-х годов, и с тех пор композитор создал countless популярных песен. Первые музыкальные произведения Паулса были написаны для театральных постановок, и это сотрудничество никогда не прекращалось. Он также создает собственные мюзиклы и балеты, работает с джазовыми оркестрами и организует музыкальные конкурсы.

Телевидение и кино

Интересно, что Паулс стал первым композитором, который выступил в "музыкальной паузе" культовой ТВ-игры "Что? Где? Когда?". Его музыка также прозвучала в программе "Время", где прогноз погоды сопровождался элегическими композициями "Бабочки на снегу" и "Пасмурная погода". В кино его работа началась в 1963 году с аранжировок для лёгкой комедии "Три плюс два". На сегодняшний день он написал около шестидесяти саундтреков, включая телефильм "Театр", где сам же исполнил роль пианиста.

Незабываемые мелодии

Музыка Раймонда Паулса быстро вышла за рамки кино и стала настоящей классикой. Например, главная тема сериала "Дорога в дюнах" превратилась в "Песню на бис", а знаменитая партия саксофона звучит в различных аранжировках на многочисленных альбомах.

Исполнители вечера

На этом музыкальном вечере ваши чувства обогатят талантливые исполнители:

  • Василий Грачев (рояль)
  • Альберт Сабирзянов-Вализер (саксофон)
  • Михаил Грачев (бас-гитара)
  • Дмитрий Власенко (ударные)

Приходите, и великолепная музыка в исполнении этих лауреатов международных конкурсов подарит вам отличное настроение, радость и надежду!

Купить билет на концерт Новогодний концерт при свечах. Великие Хиты Раймонда Паулса

Помощь с билетами
Январь
9 января пятница
20:30
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

В ближайшие дни

Ilugdin Trio
12+
Джаз
Ilugdin Trio
29 января в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1500 ₽
Большой Stand Up концерт
18+
Юмор
Большой Stand Up концерт
13 декабря в 19:00 Standup Brothers
от 15 ₽
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band
18+
Блюз
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band
22 января в 20:30 Jam Club
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше