Новогодний концерт при свечах. Страсть Аргентинского танго

Волшебство аргентинского танго на новогоднем концерт в соборе

Погрузитесь в атмосферу страсти и музыки, которая захватила сердца миллионов. Периодом расцвета танго, его «золотым веком», стали 1930-1950 года. В это время были созданы выдающиеся ансамбли, покорившие мир. В их числе - «El Gran Astor», признанный композитор и мастер игры на бандонеоне Астор Пьяццолла.

Танго, чувственное и загадочное, стало настоящим культурным феноменом. В 2009 году его уникальный стиль, включающий музыку, танец, поэзию и самобытные традиции региона «Большой Аргентины», был внесён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Исполнители

На этом вечере вас ожидает встреча с талантливыми музыкантами, которые подарят вам незабываемые моменты:

Анатолий Сафонов - бандонеон

Леонид Ильин - скрипка

Яков Четверухин - скрипка

Антон Семеновский - виолончель

Мария Размахнина - фортепиано

Олег Чернявский - контрабас

Не упустите шанс насладиться магией аргентинского танго в исполнении лауреатов международных конкурсов. Мы ждем вас на этом уникальном событии!