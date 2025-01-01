Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний концерт при свечах. Страсть Аргентинского танго
Билеты от 2800₽
Киноафиша Новогодний концерт при свечах. Страсть Аргентинского танго

Новогодний концерт при свечах. Страсть Аргентинского танго

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте

Волшебство аргентинского танго на новогоднем концерт в соборе

Погрузитесь в атмосферу страсти и музыки, которая захватила сердца миллионов. Периодом расцвета танго, его «золотым веком», стали 1930-1950 года. В это время были созданы выдающиеся ансамбли, покорившие мир. В их числе - «El Gran Astor», признанный композитор и мастер игры на бандонеоне Астор Пьяццолла.

Танго, чувственное и загадочное, стало настоящим культурным феноменом. В 2009 году его уникальный стиль, включающий музыку, танец, поэзию и самобытные традиции региона «Большой Аргентины», был внесён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Исполнители

На этом вечере вас ожидает встреча с талантливыми музыкантами, которые подарят вам незабываемые моменты:

  • Анатолий Сафонов - бандонеон
  • Леонид Ильин - скрипка
  • Яков Четверухин - скрипка
  • Антон Семеновский - виолончель
  • Мария Размахнина - фортепиано
  • Олег Чернявский - контрабас

Не упустите шанс насладиться магией аргентинского танго в исполнении лауреатов международных конкурсов. Мы ждем вас на этом уникальном событии!

Купить билет на концерт Новогодний концерт при свечах. Страсть Аргентинского танго

Помощь с билетами
Январь
9 января пятница
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

В ближайшие дни

Christmas Sunday jazz. Manouche Brunch
0+
Джаз
Christmas Sunday jazz. Manouche Brunch
21 декабря в 14:00 Jam Club
Билеты
Asylum
18+
Электронная музыка Вечеринка
Asylum
4 января в 23:00 Dex
от 1500 ₽
Московский стендап в Депо
18+
Юмор
Московский стендап в Депо
10 января в 17:00 Lounge Депо
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше