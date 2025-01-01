Новогодний концерт при свечах. Страсть Аргентинского танго

Новогодний концерт при свечах в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится новогодний концерт, посвященный золотому веку танго. Эпоха 1930-1950 годов ознаменовалась расцветом этого уникального культурного явления, когда на сцену выходили такие исполнители, как знаменитый композитор и мастер игры на бандонеоне Астор Пьяццолла, известный как El Gran Astor.

Музыка и культура танго

Танго, объединяющее музыку, танец и поэзию, а также самобытные традиции региона «Большой Аргентины», было внесено ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Этот жанр не только радует слух, но и погружает зрителей в атмосферу страсти и чувственности.

Выступление оркестра

В концертной программе выступит оркестр Tango Orchestra Misterioso, лауреат множества международных конкурсов. Их исполнение танго не оставит равнодушными ни поклонников этого жанра, ни любителей атмосферной музыки.

Приглашаем всех, кто ценит красоту танго и волшебство живой музыки, на этот незабываемый вечер в уникальной обстановке собора!