Новогодний концерт при свечах «Рок‑баллады: Scorpions, Queen, Metallica, Sting»
Билеты от 3600₽
О концерте

Музыка, которая объединяет. Новогодний концерт в ЦДРИ

Мы приглашаем вас провести время под звуки несравненных композиций культовых рок-групп от Queen до Scorpions. Это уникальная возможность насладиться музыкой, чей вклад в современную культуру невозможно переоценить.

Легендарные исполнители

Каждый из представленных коллективов внёс свою лепту в развитие рок-музыки, завоевав сердца миллионов меломанов как в Старом, так и в Новом Свете. Без Metallica невозможно представить хард-рок и хэви-металл, а без Scorpions — жанр лирической рок-баллады, столь популярный по всему миру, включая нашу страну.

Иконопись поп-культуры

Фронтмен Queen, неподражаемый Фредди Меркьюри, стал одной из ключевых фигур, определивших развитие поп-культуры. Ярчайшим представителем нового поколения исполнителей является Гордон Самнер (Sting), чья впечатляющая карьера продолжается и сегодня. Его хиты, такие как “Every Breath You Take”, прозвучали в американском радиоэфире более 10 миллионов раз.

Авторская интерпретация

Новаторство и оригинальное звучание этих групп сделали их композиции незабываемыми и любимыми многими. Знакомая музыка в авторской интерпретации известного московского пианиста Василия Грачёва и исключительная предновогодняя атмосфера подарят вам яркие эмоции и заряд энергии!

Декабрь
31 декабря среда
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3600 ₽

