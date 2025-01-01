Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдс, Йоханнссон
Билеты от 0₽
Киноафиша Новогодний концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдс, Йоханнссон

Новогодний концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдс, Йоханнссон

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Звучание минимализма: вечер музыки известных композиторов

Известные композиторы, чьи произведения будут представленны на концерте, выросли и сформировались в разных культурных средах, но их творчество объединяет множество идей и музыкальных течений. Каждый из этих композиторов — признанный мастер своего дела, обладающий уникальным стилем, заставляющим сердце петь.

Музыка, которая формировала поколение

Как и многие таланты, наши герои начали свой путь в музыке с раннего возраста. Сильно повлиявшие на них традиционные академические жанры, они искали вдохновение и в современных течениях, включая электронную музыку. Это разнообразие влияний, присущее каждому из них, стало основой их уникального минималистичного стиля.

Признание и популярность

Каждый композитор добился значительного успеха как среди коллег, так и у широкой аудитории. Их мелодичная и запоминающаяся музыка звучит не только в знаменитых концертных залах, но и в театральных постановках, на экранах кино и даже во время крупных спортивных событий.

Не пропустите уникальную возможность

На предстоящем концерте зрители смогут насладиться произведениями, которые уже стали классикой и признаны во всем мире. Это отличная возможность познакомиться с музыкой, способной перенести в мир эмоций и чувств.

Купить билет на концерт Новогодний концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдс, Йоханнссон

Помощь с билетами
Январь
9 января пятница
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7

Фотографии

Новогодний концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдс, Йоханнссон Новогодний концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдс, Йоханнссон Новогодний концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдс, Йоханнссон Новогодний концерт при свечах. Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Арнальдс, Йоханнссон

В ближайшие дни

Stand Up Лучшие
18+
Юмор
Stand Up Лучшие
21 января в 20:00 Stand Up Патрики
от 555 ₽
Стиляги Band
18+
Рок-н-ролл
Стиляги Band
5 февраля в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
0+
Классическая музыка
"Кто сказал дзинь?". Волшебство рояля
1 февраля в 11:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше