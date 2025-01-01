Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний концерт при свечах. От Чайковского до Стинга
Билеты от 3000₽
Киноафиша Новогодний концерт при свечах. От Чайковского до Стинга

Новогодний концерт при свечах. От Чайковского до Стинга

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте

Музыка Нового года в ЦДРИ

Канун Нового года всегда связан с радостным ожиданием чудесного. По всему городу царит оживление, весёлая предпраздничная суматоха и звучит музыка.

Мы предлагаем вам необычное музыкальное событие, которое погрузит вас в атмосферу зимнего праздника. Слушайте сочинения Петра Ильича Чайковского — величайшего русского композитора-романтика. Его чарующая музыка стала неотъемлемой частью зимних торжеств. Чайковский вдохновил многих композиторов, включая Сергея Рахманинова, чьи произведения унаследовали глубокий лиризм своего предшественника.

Современные мелодии

Кроме великих классиков, вы услышите музыку современных неоклассиков. Людовико Эйнауди и Ян Тьерсен создали свои уникальные мелодии, основанные на минимализме. Оба композитора получили заслуженное признание как среди коллег, так и широкой аудитории, включая киноманов.

Классика и поп-музыка

Также в программе вы встретите работы Гордона Самнера, более известного как Sting. Его впечатляющая карьера продолжается до сих пор, а хиты, созданные им, стали неотъемлемой частью современной поп-музыки.

Знакомая музыка в исполнении фортепианного дуэта создаст отличное настроение и добавит предстоящему празднику яркие краски.

Купить билет на концерт Новогодний концерт при свечах. От Чайковского до Стинга

Помощь с билетами
Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 3000 ₽

В ближайшие дни

Makar Kashitsin And His Hot Seven
16+
Джаз
Makar Kashitsin And His Hot Seven
10 января в 20:00 Louis
от 2500 ₽
Симфонические рок-хиты. Орган и Рок
12+
Рок
Симфонические рок-хиты. Орган и Рок
12 декабря в 18:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
18+
Юмор
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
17 декабря в 19:00 Standup Brothers
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше