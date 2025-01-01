Новогодний концерт при свечах. От Чайковского до Стинга

Музыка Нового года в ЦДРИ

Канун Нового года всегда связан с радостным ожиданием чудесного. По всему городу царит оживление, весёлая предпраздничная суматоха и звучит музыка.

Мы предлагаем вам необычное музыкальное событие, которое погрузит вас в атмосферу зимнего праздника. Слушайте сочинения Петра Ильича Чайковского — величайшего русского композитора-романтика. Его чарующая музыка стала неотъемлемой частью зимних торжеств. Чайковский вдохновил многих композиторов, включая Сергея Рахманинова, чьи произведения унаследовали глубокий лиризм своего предшественника.

Современные мелодии

Кроме великих классиков, вы услышите музыку современных неоклассиков. Людовико Эйнауди и Ян Тьерсен создали свои уникальные мелодии, основанные на минимализме. Оба композитора получили заслуженное признание как среди коллег, так и широкой аудитории, включая киноманов.

Классика и поп-музыка

Также в программе вы встретите работы Гордона Самнера, более известного как Sting. Его впечатляющая карьера продолжается до сих пор, а хиты, созданные им, стали неотъемлемой частью современной поп-музыки.

Знакомая музыка в исполнении фортепианного дуэта создаст отличное настроение и добавит предстоящему празднику яркие краски.