Новогодний концерт при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. К Элизе. Чайковский. Серенада

Волшебство новогоднего концерта в Галерее Шилова

Через несколько часов наступит Новый год! Всюду чувствуется радостное оживление, и нам всем хочется, чтобы праздник скорее начался. Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной музыкой, которая, несомненно, подарит вам чудесное новогоднее настроение.

Программа концерта

Этот концерт — удивительная встреча с давно знакомыми, но всегда волнующими произведениями. Вы услышите знаменитые сочинения, которые признаны классикой, но при этом остаются популярными на протяжении многих лет.

Значимые произведения

Выдающаяся «Лунная соната» Людвига ван Бетховена, написанная в 1801 году и посвященная графине Джульетте Гвиччарди, первой любви композитора, сам автор воспринимал как сочинение «в духе фантазии». Музыкальный критик Людвиг Рельштаб сравнил эту сонату с «лунным светом над Фирвальдштетским озером», и теперь мы привыкли называть её именно так.

Не менее загадочно история создания одной из самых узнаваемых серенад Вольфганга Амадея Моцарта — серенады №13, известной как «Маленькая ночная серенада». По мнению музыковедов, это произведение, первоначально состоящее из пяти частей, могло быть написано на заказ для летних концертов на свежем воздухе.

Тайны окружают и знаменитую багателю «К Элизе» Людвига ван Бетховена. Рукопись этой пьесы исчезла вскоре после первой публикации в 1867 году, оставив много вопросов. Кому именно Бетховен посвятил своё сочинение: пианистке Терезе Малфати, которая блестяще исполняла его музыку, сопрано Элизабет Рёкель или супруге императора Александра I, Елизавете Алексеевне?

Праздник музыки

Несмотря на множество загадок и споров, величие этой музыки неоспоримо. У вас есть возможность наслаждаться и исполнять гениальные пьесы, фуги и серенады. Наш концерт — это шанс осуществить свои музыкальные желания и погрузиться в атмосферу волшебного праздника.