Новогодний концерт при свечах. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. К Элизе. Чайковский. Серенада

Через несколько часов наступит Новый год! Всюду чувствуется радостное оживление, и нам всем хочется, чтобы праздник скорее начался. Мы приглашаем вас на встречу с прекрасной музыкой, которая, несомненно, подарит вам чудесное новогоднее настроение.
Этот концерт — удивительная встреча с давно знакомыми, но всегда волнующими произведениями. Вы услышите знаменитые сочинения, которые признаны классикой, но при этом остаются популярными на протяжении многих лет.
Выдающаяся «Лунная соната» Людвига ван Бетховена, написанная в 1801 году и посвященная графине Джульетте Гвиччарди, первой любви композитора, сам автор воспринимал как сочинение «в духе фантазии». Музыкальный критик Людвиг Рельштаб сравнил эту сонату с «лунным светом над Фирвальдштетским озером», и теперь мы привыкли называть её именно так.
Не менее загадочно история создания одной из самых узнаваемых серенад Вольфганга Амадея Моцарта — серенады №13, известной как «Маленькая ночная серенада». По мнению музыковедов, это произведение, первоначально состоящее из пяти частей, могло быть написано на заказ для летних концертов на свежем воздухе.
Тайны окружают и знаменитую багателю «К Элизе» Людвига ван Бетховена. Рукопись этой пьесы исчезла вскоре после первой публикации в 1867 году, оставив много вопросов. Кому именно Бетховен посвятил своё сочинение: пианистке Терезе Малфати, которая блестяще исполняла его музыку, сопрано Элизабет Рёкель или супруге императора Александра I, Елизавете Алексеевне?
Несмотря на множество загадок и споров, величие этой музыки неоспоримо. У вас есть возможность наслаждаться и исполнять гениальные пьесы, фуги и серенады. Наш концерт — это шанс осуществить свои музыкальные желания и погрузиться в атмосферу волшебного праздника.