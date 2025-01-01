Меню
Новогодний концерт при свечах. Чайковский. Брамс. Штраус. Россини
Билеты от 1500₽
Новогодний концерт при свечах. Чайковский. Брамс. Штраус. Россини

Новогодний концерт при свечах. Чайковский. Брамс. Штраус. Россини

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Новогодний концерт при свечах в Зале Церковных Соборов

С 10 декабря в волшебной атмосфере Зала Церковных Соборов Храма Христа Спасителя пройдет новогодний концерт при свечах. В программе мероприятия — произведения, которые погрузят зрителей в мир классической музыки.

Исполнители и программа концерта

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — Иван Никифорчин. На сцене концертные успехи с солисткой Стефанией Поспехиной, обладающей выдающимся мастерством игры на скрипке.

В программе концерта прозвучат:

  • П. Сарасате — Концертная фантазия на темы оперы Бизе «Кармен», op. 25
  • П. И. Чайковский — Вальсы из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», Вальс-скерцо для скрипки с оркестром
  • В. А. Моцарт — Увертюра к опере «Волшебная флейта»
  • В. Беллини — Увертюра к опере «Норма»
  • Р. Вагнер — Вступление и Антракт к 3-му действию оперы «Лоэнгрин», «Полёт валькирий»
  • Дж. Верди — Увертюры к операм «Травиата» и «Сила судьбы»
  • Ж. Бизе — Увертюра к опере «Кармен»
  • Дж. Россини — Увертюра к опере «Сорока-воровка»
  • И. Штраус — Избранные вальсы и польки
  • И. Брамс — Венгерские танцы

Не упустите возможность насладиться классической музыкой в праздничной обстановке. Такой концерт обязательно станет ярким событием ваших зимних праздников!

Купить билет на концерт Новогодний концерт при свечах. Чайковский. Брамс. Штраус. Россини

Помощь с билетами
Декабрь
10 декабря среда
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1500 ₽

