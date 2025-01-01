Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний концерт, посвященный Актовому дню Университета
Киноафиша Новогодний концерт, посвященный Актовому дню Университета

Новогодний концерт, посвященный Актовому дню Университета

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт в Большом зале Петербургской филармонии

Приглашаем вас на незабываемый новогодний концерт, посвященный Актовому дню Университета. Это уникальное событие пройдет в Большом зале Петербургской филармонии, и станет прекрасной возможностью насладиться музыкой в акустически идеальном пространстве.

Музыка для вдохновения

В программе концерта вы услышите классические произведения, которые поднимают настроение и создают атмосферу праздника. Весь вечер будет сопровождаться исполнением талантливых музыкантов, которые порадуют вас своим мастерством и чувствованием музыки.

Интересные факты

Зал, в котором пройдет концерт, считается одним из лучших по звуку в мире. Его акустика позволяет передать всю палитру музыкальных оттенков, благодаря чему вы сможете насладиться каждым аккордом.

Не упустите шанс стать частью этого зрелищного мероприятия и подарить себе и близким незабываемые эмоции!

Купить билет на концерт Новогодний концерт, посвященный Актовому дню Университета

Помощь с билетами
В других городах
Январь
12 января понедельник
17:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2

В ближайшие дни

Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Времена года. Vivaldi vs Piazzolla
6 января в 16:00 Дом Архитектора
от 2300 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
27 февраля в 18:45 Квартира 8
от 800 ₽
Ночной стендап
18+
Юмор
Ночной стендап
12 декабря в 21:50 Trans-Force
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше