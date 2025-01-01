Новогодний концерт. П.И. Чайковский. Великие балеты

Праздничный концерт к Новому году в Большом зале Московской консерватории

В преддверии Нового года приглашаем вас окунуться в зимнюю сказку вместе с семьёй и близкими! 28 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный концерт, который подарит вам незабываемые моменты. На сцене прозвучат выдающиеся шедевры композитора Петра Ильича Чайковского, без музыки которого невозможно представить себе волшебный зимний сезон.

Музыка Чайковского: время и красота

Государственный Кремлевский оркестр под руководством дирижёра Константина Чудовского исполнит фрагменты из знаменитых балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Эти произведения являются истинными художественными полотнами, которые изобилуют изящностью и грацией, страстями и философскими отступлениями. Музыка Чайковского продолжает вдохновлять зрителей по всему миру, сохраняя свою актуальность и привлекательность даже спустя годы.

Программа концерта

Концерт состоит из двух отделений:

I отделение

Сюита из балета «Лебединое озеро»: Вступление Вальс Танец маленьких лебедей Венгерский танец Испанский танец Финал

Сюита из балета «Спящая красавица»: Интродукция Марш Вальс Панорама Апофеоз Адажио



II отделение

Сюита из балета «Щелкунчик»: Увертюра Украшение и зажигание ёлки Марш Галоп Еловый лес зимой Вальс снежных хлопьев Испанский танец Китайский танец Трепак Танец пастушков Танец Феи Драже Вальс цветов



* В программе возможны изменения.

Исполнители

Государственный Кремлевский оркестр, созданный в 2019 году, объединяет симфонический и духовый составы. Под руководством Константина Чудовского, одного из самых ярких молодых дирижеров, или становятся настоящими мастерами классической музыки. Оркестр специализируется на шедеврах русской и западноевропейской академической музыки, а также современных произведениях.

В сезоне 2023-2024 годов запланированы концерты с участием известных музыкантов и молодых дарований, а также участие в значимых мероприятиях, таких как XVII Международный конкурс имени П. И. Чайковского.

Категория 6+

Продолжительность: 2 отделения по 40 минут