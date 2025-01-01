Новогодний концерт. П.И. Чайковский. Великие балеты

В преддверии Нового года приглашаем вас окунуться в зимнюю сказку вместе с семьёй и близкими! 28 декабря в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный концерт, который подарит вам незабываемые моменты. На сцене прозвучат выдающиеся шедевры композитора Петра Ильича Чайковского, без музыки которого невозможно представить себе волшебный зимний сезон.
Государственный Кремлевский оркестр под руководством дирижёра Константина Чудовского исполнит фрагменты из знаменитых балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Эти произведения являются истинными художественными полотнами, которые изобилуют изящностью и грацией, страстями и философскими отступлениями. Музыка Чайковского продолжает вдохновлять зрителей по всему миру, сохраняя свою актуальность и привлекательность даже спустя годы.
Концерт состоит из двух отделений:
* В программе возможны изменения.
Государственный Кремлевский оркестр, созданный в 2019 году, объединяет симфонический и духовый составы. Под руководством Константина Чудовского, одного из самых ярких молодых дирижеров, или становятся настоящими мастерами классической музыки. Оркестр специализируется на шедеврах русской и западноевропейской академической музыки, а также современных произведениях.
В сезоне 2023-2024 годов запланированы концерты с участием известных музыкантов и молодых дарований, а также участие в значимых мероприятиях, таких как XVII Международный конкурс имени П. И. Чайковского.
Категория 6+
Продолжительность: 2 отделения по 40 минут