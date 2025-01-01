Новогодний концерт. Оркестр 1703

Новогодний концерт от Оркестра 1703

Это был трудный год! И вы как никто заслужили проводить его в уютной и теплой компании на Новой сцене Александринского театра. С последним концертом 2024 года уже традиционно выступит Оркестр 1703 — оркестр, который специализируется на дарении светлых и тёплых чувств.

Музыка, которую вы полюбите

Новогодний концерт от Оркестра 1703 — это ваша возможность встретить уходящий год в компании великих композиторов. В программе звучат произведения Чайковского, Штрауса и Грига, а также популярные арии из опер и оперетт. Это уникальная атмосфера, где классическая музыка переполнена теплом и радостью.

Ваш кусочек счастья

Концерт Оркестра 1703 — это не просто исполнение музыки, а настоящая палитра эмоций, где каждый сможет найти свой кусочек счастья. Не упустите шанс провести этот вечер в компании, которая создаст волшебную новогоднюю атмосферу.

Приходите и насладитесь прекрасной музыкой, радостью и незабываемыми моментами вместе с нами!