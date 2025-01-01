Меню
Новогодний концерт. Оркестр 1703
Новогодний концерт. Оркестр 1703

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт от Оркестра 1703

Это был трудный год! И вы как никто заслужили проводить его в уютной и теплой компании на Новой сцене Александринского театра. С последним концертом 2024 года уже традиционно выступит Оркестр 1703 — оркестр, который специализируется на дарении светлых и тёплых чувств.

Музыка, которую вы полюбите

Новогодний концерт от Оркестра 1703 — это ваша возможность встретить уходящий год в компании великих композиторов. В программе звучат произведения Чайковского, Штрауса и Грига, а также популярные арии из опер и оперетт. Это уникальная атмосфера, где классическая музыка переполнена теплом и радостью.

Ваш кусочек счастья

Концерт Оркестра 1703 — это не просто исполнение музыки, а настоящая палитра эмоций, где каждый сможет найти свой кусочек счастья. Не упустите шанс провести этот вечер в компании, которая создаст волшебную новогоднюю атмосферу.

Приходите и насладитесь прекрасной музыкой, радостью и незабываемыми моментами вместе с нами!

Декабрь
30 декабря вторник
18:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2200 ₽
31 декабря среда
18:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 4400 ₽

Фотографии

Новогодний концерт. Оркестр 1703 Новогодний концерт. Оркестр 1703 Новогодний концерт. Оркестр 1703 Новогодний концерт. Оркестр 1703 Новогодний концерт. Оркестр 1703 Новогодний концерт. Оркестр 1703 Новогодний концерт. Оркестр 1703 Новогодний концерт. Оркестр 1703

