Новогодний концерт. Легенды юмора

Звёзды юмора на одной сцене

В уникальном концерте, который обещает стать настоящим праздником смеха, примут участие звезды популярных телепередач «Кривое зеркало», «Смехопанорама» и «Аншлаг». Все главные лица юмора соберутся, чтобы порадовать зрителей!

Выступающие артисты

Светлана Рожкова – заслуженная артистка РФ, звезда «Смехопанорамы» и «Аншлага», известная своими юмористическими монологами и сценками в различных образах.

Гия Гагуа – артист эстрады и лидер юмористической группы «Экс-ББ», мастер музыкальной эксцентрики и пародии.

Николай Бандурин – куплетист и автор юмористических зарисовок, участник «Кривого зеркала», «Смеяться разрешается» и многих других программ.

Игорь Христенко – актёр и юморист, звезда «Кривого зеркала», «Куклы» и «Это Смешно», известный своими искромётными пародиями и монологами.

Ведущий вечера

Карен Аванесян – актер Московского театра юмора «Кривое зеркало», пародист и опытный конферансье, будет вести программу и поддерживать атмосферу веселья на протяжении всего концерта.

Программа концерта

Зрителей ждут как уже широко известные, так и новые номера, сольные выступления артистов и звёздные дуэты, а также юмористические монологи и весёлые сценки. Это идеальное сочетание классики и свежих шуток, которое не оставит равнодушным никого!

Длительность выступления: 2 часа 5 минут без антракта.