Новогодний концерт. Легенды юмора

В уникальном концерте, который обещает стать настоящим праздником смеха, примут участие звезды популярных телепередач «Кривое зеркало», «Смехопанорама» и «Аншлаг». Все главные лица юмора соберутся, чтобы порадовать зрителей!
Карен Аванесян – актер Московского театра юмора «Кривое зеркало», пародист и опытный конферансье, будет вести программу и поддерживать атмосферу веселья на протяжении всего концерта.
Зрителей ждут как уже широко известные, так и новые номера, сольные выступления артистов и звёздные дуэты, а также юмористические монологи и весёлые сценки. Это идеальное сочетание классики и свежих шуток, которое не оставит равнодушным никого!
Длительность выступления: 2 часа 5 минут без антракта.