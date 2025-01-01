Меню
Новогодний концерт «Легенды Ирландии. Огненные танцы Ирландии, волынка и флейты»
Билеты от 1600₽
Новогодний концерт «Легенды Ирландии. Огненные танцы Ирландии, волынка и флейты»

Новогодний концерт «Легенды Ирландии. Огненные танцы Ирландии, волынка и флейты»

6+
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте

Ирландская музыка и танцы в новогоднем концерте Дома архитектора

Какие ассоциации возникают у вас при упоминании слова Ирландия? Наверняка, наряду с клевером и ежегодным празднованием Дня святого Патрика, на ум приходит и уникальная традиция ирландских танцев. Эти танцы прошли сквозь века, сохранив свою энергетику и неповторимый стиль.

Ирландские танцы: особенности и история

Ирландские танцы известны своим сдержанным стилем, где руки почти не двигаются. Это связано с историей танцоров, которые долгое время выступали в небольших пабах, часто стоя на бочке с пивом. Стремление к сохранению гармонии и эстетики в движениях стало неотъемлемой частью ирландской культурной идентичности.

Групповые танцы: современная тенденция

Сегодня в Ирландии наблюдается растуящая популярность групповых танцев, которые стали более распространёнными, чем сольные. Это динамичное искусство объединяет людей и привлекает зрителей по всему миру, сохраняя при этом глубинные традиции.

Концерт: ваш шанс прикоснуться к традициям

Не упустите возможность познакомиться с колоритным миром ирландской музыки и танцев. На предстоящем концерте вы сможете насладиться живыми выступлениями артистов и ощутить атмосферу ирландских праздников.

Купить билет на концерт Новогодний концерт «Легенды Ирландии. Огненные танцы Ирландии, волынка и флейты»

Январь
2 января пятница
17:00
2 января пятница 17:00 Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1600 ₽

