Новогодний концерт. Хор Данилова монастыря
Билеты от 0₽
6+
Возраст 6+
О концерте

Новогодний концерт хора Московского Данилова монастыря

Об уникальном хоре Данилова монастыря впервые упоминалось в стародавних летописях. Позднее, в печатных изданиях середины XIX — начала XX века, свои отзывы и статьи о монастырском хоре публиковали выдающиеся деятели русской хоровой культуры: Павел Григорьевич Чесноков, Дмитрий Васильевич Аллеманов и Александр Дмитриевич Кастальский. Своим творчеством хор снискал любовь и уважение как простого народа, так и русской знати.

Праздничный хор Московского Данилова монастыря — ведущий мировой исполнитель в области сакрального искусства. Коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. На "Рождественском концерте" зрители смогут погрузиться в атмосферу Рождества Христова, узнать историю праздника и его традиции — как готовиться и как отмечать это важное событие.

Музыкальная программа

В единой композиции переплетутся древние монастырские рождественские песнопения, колядки и щедровки, а также народные и казачьи песни. Прозайческие и стихотворные зарисовки дополнят музыкальную программу, создавая особую атмосферу. На концертах зрители смогут насладиться музыкой, которая проникает глубоко в сердце, отвлекает от забот и повседневной суеты, позволяя обрести внутреннюю гармонию. Музыка хора способна творить чудеса и очищать души.

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
19:30
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
26 декабря пятница
19:30
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
19:30
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
31 декабря среда
14:00
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
1 января четверг
17:00
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
от 500 ₽
2 января пятница
18:00
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
3 января суббота
14:00
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22
от 500 ₽
4 января воскресенье
17:00
Свято-Данилов монастырь (Даниловский монастырь) Москва, Даниловский Вал, 22

