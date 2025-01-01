Новогодний концерт. Хор Данилова монастыря

Новогодний концерт хора Московского Данилова монастыря

Об уникальном хоре Данилова монастыря впервые упоминалось в стародавних летописях. Позднее, в печатных изданиях середины XIX — начала XX века, свои отзывы и статьи о монастырском хоре публиковали выдающиеся деятели русской хоровой культуры: Павел Григорьевич Чесноков, Дмитрий Васильевич Аллеманов и Александр Дмитриевич Кастальский. Своим творчеством хор снискал любовь и уважение как простого народа, так и русской знати.

Праздничный хор Московского Данилова монастыря — ведущий мировой исполнитель в области сакрального искусства. Коллектив имеет статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. На "Рождественском концерте" зрители смогут погрузиться в атмосферу Рождества Христова, узнать историю праздника и его традиции — как готовиться и как отмечать это важное событие.

Музыкальная программа

В единой композиции переплетутся древние монастырские рождественские песнопения, колядки и щедровки, а также народные и казачьи песни. Прозайческие и стихотворные зарисовки дополнят музыкальную программу, создавая особую атмосферу. На концертах зрители смогут насладиться музыкой, которая проникает глубоко в сердце, отвлекает от забот и повседневной суеты, позволяя обрести внутреннюю гармонию. Музыка хора способна творить чудеса и очищать души.