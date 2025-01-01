Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний концерт Fun mode
Киноафиша Новогодний концерт Fun mode

Новогодний концерт Fun mode

16+
Возраст 16+

О концерте

Новогодний концерт группы Fun mode в клубе «Рассвет»

В клубе «Рассвет» состоится новогодний концерт популярной группы Fun mode. Это отличная возможность зарядиться позитивом и настроиться на праздник!

Что ожидать от концерта

Гости смогут услышать свои любимые песни и насладиться зажигательной атмосферой. Концерт обещает быть ярким и насыщенным, идеально подходящим для любителей весёлой музыки и активного отдыха.

Почему стоит прийти

Не упустите шанс провести вечер в компании единомышленников и зарядиться праздником. Группа Fun mode известна своим неповторимым стилем и энергичным исполнением. Это шанс не только насладиться музыкой, но и стать частью незабываемого события!

Купить билет на концерт Новогодний концерт Fun mode

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
26 декабря пятница
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Квартет Игоря Бутмана
6+
Джаз
Квартет Игоря Бутмана
26 февраля в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 8000 ₽
Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена
0+
Классическая музыка
Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена
6 января в 21:00 Особняк Серебрякова
от 3900 ₽
6+
Классическая музыка
Е.Украинская (фортепиано) и артисты ЗКР, аб-т №1
18 апреля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше