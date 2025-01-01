Меню
Новогодний концерт Fun mode в МСК!
Билеты от 3000₽
Киноафиша Новогодний концерт Fun mode в МСК!

Новогодний концерт Fun mode в МСК!

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте

Новый год с Fun mode: музыкальный праздник для всех!

Приглашаем вас встретить Новый год вместе с Fun mode! Это уникальное событие обещает стать настоящим музыкальным праздником, нап rempliеным любимыми песнями и отличным настроением, которое так нужно перед праздниками.

Веселье и отличная музыка

На этом концерте вас ждут хиты, которые уже давно полюбились зрителям. Яркие выступления и энергичные композиции создадут атмосферу настоящего праздника, позволяя каждому окунуться в предновогоднюю сказку.

Ограниченное количество билетов

Имейте в виду, что на мероприятие доступно всего 400 билетов. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Подготовьте свои эмоции и настройтесь на незабываемый вечер, наполненный музыкой и хорошим настроением.

Подготовьтесь к празднику!

Не забудьте прихватить с собой друзей и близких — вместе вы создадите особую атмосферу и запомните этот Новый год надолго. Не пропустите возможность встретить праздник с Fun mode!

Купить билет на концерт Новогодний концерт Fun mode в МСК!

Декабрь
13 декабря суббота
20:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 3000 ₽

