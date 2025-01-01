Меню
Новогодний концерт. Евгений Дятлов
Новогодний концерт. Евгений Дятлов

Исполнитель романсов и актер с суровым типажом 6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт Евгения Дятлова в Санкт-Петербурге

Концерт Евгения Дятлова - это всегда долгожданный праздник для преданных поклонников его музыкального творчества, а также откровение для тех, кто знает артиста лишь по его ролям в театре, кино и телесериалах.

Многогранный артист

Успех и признание пришли к Евгению благодаря убедительно сыгранным ролям в популярных сериалах, таких как «Черный ворон», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и других. Он также является ярким актером в петербургских спектаклях, включая «Дни Турбиных» и «Макбет».

Творческий путь

Дятлов стал известен благодаря участию в нашумевших телешоу Первого канала, включая «Король ринга» и «Две звезды-2», где он получил Золотую звезду из рук Аллы Пугачёвой. На сегодняшний день он является одним из самых ярких участников популярного шоу перевоплощений «Точь-в-точь».

Музыкальный талант

Владея в совершенстве гитарой и скрипкой и обладая мощным баритоном, Дятлов более двух десятилетий выступает на лучших концертных площадках России и за рубежом. Его знаменитые песни, звучащие на концертах и в спектаклях, вызывают глубокий отклик у публики благодаря искренности и проникновенности исполнения.

Путь к музыке

Свой музыкальный путь Евгений начинал с рок-музыки, будучи участником групп «Аукцыон», «Присутствие» и «Паутина». Позже он стал выступать сольно, исполняя русские и цыганские романсы, а также песни военных лет и народные мелодии. Как он сам говорит, «самая честная музыка - та, которая проверена временем».

Праздничные эмоции

«Когда я пою, я получаю огромную радость», - признается Дятлов. Он надеется разделить это чувство со всеми, кто придет на «Новогодний концерт» в ДК им. Ленсовета. Евгений исполнит лучшие песни своего репертуара, которые отразят его собственные ощущения и настрой публики в эти новогодние дни. Нет сомнений в том, что праздничная атмосфера зрителям будет обеспечена!

Декабрь
Декабрь
19:00
19:00
от 1000 ₽
от 1000 ₽

Фотографии

Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов Новогодний концерт. Евгений Дятлов

