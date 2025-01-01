Новогодний концерт. Евгений Дятлов

Новогодний концерт Евгения Дятлова в Санкт-Петербурге

Концерт Евгения Дятлова - это всегда долгожданный праздник для преданных поклонников его музыкального творчества, а также откровение для тех, кто знает артиста лишь по его ролям в театре, кино и телесериалах.

Многогранный артист

Успех и признание пришли к Евгению благодаря убедительно сыгранным ролям в популярных сериалах, таких как «Черный ворон», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и других. Он также является ярким актером в петербургских спектаклях, включая «Дни Турбиных» и «Макбет».

Творческий путь

Дятлов стал известен благодаря участию в нашумевших телешоу Первого канала, включая «Король ринга» и «Две звезды-2», где он получил Золотую звезду из рук Аллы Пугачёвой. На сегодняшний день он является одним из самых ярких участников популярного шоу перевоплощений «Точь-в-точь».

Музыкальный талант

Владея в совершенстве гитарой и скрипкой и обладая мощным баритоном, Дятлов более двух десятилетий выступает на лучших концертных площадках России и за рубежом. Его знаменитые песни, звучащие на концертах и в спектаклях, вызывают глубокий отклик у публики благодаря искренности и проникновенности исполнения.

Путь к музыке

Свой музыкальный путь Евгений начинал с рок-музыки, будучи участником групп «Аукцыон», «Присутствие» и «Паутина». Позже он стал выступать сольно, исполняя русские и цыганские романсы, а также песни военных лет и народные мелодии. Как он сам говорит, «самая честная музыка - та, которая проверена временем».

Праздничные эмоции

«Когда я пою, я получаю огромную радость», - признается Дятлов. Он надеется разделить это чувство со всеми, кто придет на «Новогодний концерт» в ДК им. Ленсовета. Евгений исполнит лучшие песни своего репертуара, которые отразят его собственные ощущения и настрой публики в эти новогодние дни. Нет сомнений в том, что праздничная атмосфера зрителям будет обеспечена!