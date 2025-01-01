Меню
Двенадцать месяцев. Новогодний благотворительный концерт
Двенадцать месяцев. Новогодний благотворительный концерт

Двенадцать месяцев. Новогодний благотворительный концерт

0+
Возраст 0+

О концерте

Новогодний благотворительный концерт "Двенадцать месяцев" в Екатеринбурге

УрАльский центр народного искусства имени Родыгина приглашает на традиционный новогодний благотворительный концерт «Двенадцать месяцев». Это мероприятие проходит в Екатеринбурге в преддверии Нового года и имеет цель не только поздравить горожан, но и помочь детям, нуждающимся в поддержке.

Цель и традиции мероприятия

Концерт «Двенадцать месяцев» стал привычной доброй традицией для жителей города. Он направление для поднятия настроения в зимний период и фокусируется на популяризации народного творчества. На сцене выступят различные коллективы УЦНИ, создавая атмосферу праздника и объединяя людей ради добрых дел.

Что ожидать от вечера

Зрителей ждет удивительное представление с участием талантливых артистов, яркие костюмы и захватывающая программа. Концерт наполнен музыкальными номерами, сказочными историями и волшебными моментами, которые подарят всем присутствующим настоящий предновогодний настрой.

Почему это важно

Благотворительные концерты не только радуют зрителей, но и помогают детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Каждый билет — это вклад в доброе дело, которое поддерживает надежду и счастье для маленьких зрителей.

Приглашаем вас разделить этот волшебный момент с близкими и стать частью доброго дела, поддерживая искусство и помогая нуждающимся!

Декабрь
22 декабря понедельник
13:00
22 декабря понедельник 13:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23

