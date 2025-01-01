Меню
Новогодний концерт для всей семьи! Сказки. Венского леса. Летучая мышь. Венгерские танцы
Билеты от 1800₽
Новогодний концерт для всей семьи! Сказки. Венского леса. Летучая мышь. Венгерские танцы

Новогодний концерт для всей семьи! Сказки. Венского леса. Летучая мышь. Венгерские танцы

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте

Новогодний концерт в Московской филармонии

Приглашаем вас насладиться волшебством новогоднего концерта, который пройдет в Московской филармонии. В этом году концерт представит Государственная академическая симфоническая капелла России под художественным руководством и в дирижировании Народного артиста России Валерия Полянского, а также дирижера Максима Мохорева.

Программа концерта

В программе звучат лучшие произведения классической музыки и яркие фрагменты известных оперетт. Вот некоторые из них:

  • И. Штраус: Куплеты Адель из оперетты «Летучая мышь»
  • Вальсы: «Сказки Венского леса», «Кайзер-вальс», «На прекрасном голубом Дунае»
  • Польки: «На охоте», «Легкая кровь», «Брызги шампанского»
  • Марши: Египетский марш, Турецкий марш
  • И. Кальман: Фрагменты из оперетты «Сильва»
  • Ф. Легар: Фрагменты из оперетты «Веселая вдова»
  • Ш. Гуно: Вальс из оперы «Фауст»
  • И. Брамс: Венгерские танцы
  • А. Дворжак: Славянский танец №1
  • П. И. Чайковский: «Вальс цветов», Адажио из музыки балета «Щелкунчик»

Уникальная атмосфера

Этот концерт — отличная возможность окунуться в атмосферу праздника, услышать всемирно известные мелодии и насладиться великолепным исполнением талантливых музыкантов. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Новогодний концерт для всей семьи! Сказки. Венского леса. Летучая мышь. Венгерские танцы

Декабрь
30 декабря вторник
14:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1800 ₽

