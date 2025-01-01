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Новогодний концерт. Чайковский. Щелкунчик. Времена года
Билеты от 1500₽
Киноафиша Новогодний концерт. Чайковский. Щелкунчик. Времена года

Новогодний концерт. Чайковский. Щелкунчик. Времена года

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Праздничный концерт «Чайковский. Щелкунчик. Времена года»

27 декабря в Соборной палате состоится праздничный концерт «Чайковский. Щелкунчик. Времена года» в исполнении одного из самых ярких молодежных коллективов России — «Академии Русской Музыки» под управлением дирижера Максима Мохорева. Художественный руководитель коллектива, Иван Никифорчин, собрал талантливых музыкантов из ведущих музыкальных вузов Москвы, среди которых — лауреаты престижных международных конкурсов.

О коллективе

«Академия Русской Музыки» объединяет оркестр и хор, исполняя произведения разных эпох — от барокко до современности. Коллектив регулярно выступает на главных концертных площадках столицы. Основатель коллектива Иван Никифорчин — выпускник Московской консерватории, лауреат международных конкурсов, активно сотрудничающий с ведущими оркестрами страны и Большим театром.

Программа концерта

В праздничной программе прозвучат шедевры Петра Ильича Чайковского — балет «Щелкунчик», ставший символом новогодних праздников, и цикл «Времена года», передающий красоту русской природы. Эти произведения погружают в чарующий мир композитора и создают атмосферу зимнего волшебства.

Концертная программа:

1 отделение
П. Чайковский, Серенада для струнного оркестра до мажор, Op. 48:

  • Pezzo in forma di sonatina
  • Walzer
  • Elegie
  • Finale (Tema russo)

2 отделение
П. Чайковский, «Времена года» (избранные месяцы):

  • Февраль, Май, Июнь, Июль, Сентябрь, Октябрь, Декабрь

П. Чайковский, Избранные номера из балета «Щелкунчик»

Погружение в праздничное настроение

Этот концерт — уникальная возможность насладиться музыкой великого Чайковского, ощутить атмосферу праздника и вдохновиться творчеством талантливых музыкантов. Начните праздничный сезон с волшебной классики в исполнении «Академии Русской Музыки»!

 

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Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 декабря
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
14:00 от 1500 ₽
28 декабря
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

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