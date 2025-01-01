Новогодний концерт. Чайковский, Моцарт

Новогодний концерт Московского камерного оркестра

Специально для наших зрителей 30 декабря Московский камерный оркестр Tchaikovsky orchestra под управлением художественного руководителя и дирижёра Сергея Лурана подготовил музыкальный подарок в честь наступающего Нового года. Праздничный концерт в Соборной палате погрузит вас в атмосферу сказки и волшебства.

Программа концерта

В программе прозвучат шедевры выдающихся композиторов: Вольфганга Амадея Моцарта, Эдварда Грига и, конечно, Петра Ильича Чайковского, без творений которого невозможно представить себе волшебную зимнюю пору.

Первое отделение

Концерт откроется произведением Чайковского - «Декабрь» из цикла «Времена года». Эта зарисовка на тему русской усадебной жизни XIX века создаст атмосферу праздника и рождественского волшебства. За ней последует незаменимая Сюита из балета «Щелкунчик», которая переносит слушателей в мир любимой с детства сказки.

Затем прозвучит Сюита в старинном стиле «Из времён Хольберга» Эдварда Грига. Это произведение, посвящённое норвежско-датскому драматургу Людвигу Хольбергу, захватывает дух ушедшей эпохи и погружает нас в атмосферу старинного бала.

Второе отделение

Второе отделение откроет «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта. Первые ноты этого произведения наполнят зал радостью и гармонией, побуждая зрителей улыбнуться.

Концерт завершится исполнением «Серенады для струнного оркестра» Петра Ильича Чайковского. Особенно примечательно, что в этом произведении Чайковский заменяет традиционный менуэт изысканным вальсом, а тема из «Элегии» впоследствии станет центральной мелодией его оперы «Пиковая дама».

Исполнители

Московский камерный оркестр Tchaikovsky orchestra был создан Сергеем Лураном, в состав которого вошли молодые музыканты, выпускники Московской консерватории и Академии музыки им. Гнесиных. «На каждом концерте мы стремимся создать определённую атмосферу, выстроить связь со зрителем», - говорит Сергей Луран.

Дополнительная информация

Партер и балкон зала. Вход в зал после третьего звонка будет закрыт до антракта. Концерт рассчитан на зрителей от 6 лет. Продолжительность - 2 отделения по 40 минут.

*В программе возможны изменения.

Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика».