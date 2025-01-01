Новогодний концерт «Capriccio Romantica»

Новогодний концерт дуэта «Capriccio Romantica»

Приглашаем вас на праздничный новогодний концерт дуэта «Capriccio Romantica», который состоится 28 декабря 2025 года в Домовой церкви Шереметевского дворца. Это событие станет частью цикла «Арфа во дворце».

Что вас ждет на концерте

В программе концерта вы услышите сочинения таких композиторов, как:

Гаэтано Доницетти

Камиль Сен-Санс

Эде Польдини

Людовико Эйнауди

Также прозвучит музыка Рождества и Нового года в элегантных переложениях для скрипки и арф (как педальной, так и леверсной).

О дуэте «Capriccio Romantica»

Дуэт «Capriccio Romantica» успешно выступает уже более 15 лет. Его участницы — лауреаты международных конкурсов:

Наталья Решетникова — скрипка

— скрипка Марина Цимбал — арфа

Концертные программы дуэта отличаются образной яркостью и жанровым разнообразием. Этот предновогодний вечер обещает стать особенно волшебным: теплый и чарующий голос скрипки в сочетании с мистическим звучанием арфы создадут атмосферу праздника.

Дополнительная информация

Программа будет сопровождаться краткими, но увлекательными комментариями к исполняемым произведениям. Ведущая вечера, Марина Цимбал, кандидат культурологии и талантливая арфистка, поделится интересными фактами о каждом произведении.

Продолжительность концерта: 1 час.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой предстоящего праздника!