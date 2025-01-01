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Новогодний концерт «Capriccio Romantica»
Киноафиша Новогодний концерт «Capriccio Romantica»

Новогодний концерт «Capriccio Romantica»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт дуэта «Capriccio Romantica»

Приглашаем вас на праздничный новогодний концерт дуэта «Capriccio Romantica», который состоится 28 декабря 2025 года в Домовой церкви Шереметевского дворца. Это событие станет частью цикла «Арфа во дворце».

Что вас ждет на концерте

В программе концерта вы услышите сочинения таких композиторов, как:

  • Гаэтано Доницетти
  • Камиль Сен-Санс
  • Эде Польдини
  • Людовико Эйнауди

Также прозвучит музыка Рождества и Нового года в элегантных переложениях для скрипки и арф (как педальной, так и леверсной).

О дуэте «Capriccio Romantica»

Дуэт «Capriccio Romantica» успешно выступает уже более 15 лет. Его участницы — лауреаты международных конкурсов:

  • Наталья Решетникова — скрипка
  • Марина Цимбал — арфа

Концертные программы дуэта отличаются образной яркостью и жанровым разнообразием. Этот предновогодний вечер обещает стать особенно волшебным: теплый и чарующий голос скрипки в сочетании с мистическим звучанием арфы создадут атмосферу праздника.

Дополнительная информация

Программа будет сопровождаться краткими, но увлекательными комментариями к исполняемым произведениям. Ведущая вечера, Марина Цимбал, кандидат культурологии и талантливая арфистка, поделится интересными фактами о каждом произведении.

Продолжительность концерта: 1 час.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой предстоящего праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 декабря
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
17:00 от 300 ₽

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