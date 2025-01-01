Новогодний концерт А. Лубянцев (фортепиано) и Е. Лубянцева (скрипка)

Новогодний концерт А. Лубянцева и Е. Лубянцевой в Малом зале Филармонии

В Малом зале Филармонии состоится незабываемый новогодний концерт, на котором выступят виртуозный пианист А. Лубянцев и талантливая скрипачка Е. Лубянцева. Этот дуэт порадует зрителей изысканными произведениями классической музыки, созданными великими композиторами.

Программа концерта

В первой части концерта звучат:

«Вальс-скерцо» - П. И. Чайковский

«Лунная соната» - Л. Бетховен

«Лесной царь» - Ф. Шуберт

«Мефисто-вальс» - Ф. Лист

Во втором отделении программы зрители смогут насладиться:

«Аве Мария» Баха-Гуно

«Серенада» - Ф. Шуберт

Шестью этюдами Листа по Паганини

Для любителей классики

Концерт создан для ценителей классической музыки и поклонников дуэтных выступлений на фортепиано и скрипке. Это прекрасная возможность насладиться шедеврами, которые были написаны великими композиторами и остаются актуальными для современного слушателя.

Приходите и позвольте музыке наполнить ваше сердце новогодним настроением!