Новогодний концерт А. Лубянцев (фортепиано) и Е. Лубянцева (скрипка)
Киноафиша Новогодний концерт А. Лубянцев (фортепиано) и Е. Лубянцева (скрипка)

Новогодний концерт А. Лубянцев (фортепиано) и Е. Лубянцева (скрипка)

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт А. Лубянцева и Е. Лубянцевой в Малом зале Филармонии

В Малом зале Филармонии состоится незабываемый новогодний концерт, на котором выступят виртуозный пианист А. Лубянцев и талантливая скрипачка Е. Лубянцева. Этот дуэт порадует зрителей изысканными произведениями классической музыки, созданными великими композиторами.

Программа концерта

В первой части концерта звучат:

  • «Вальс-скерцо» - П. И. Чайковский
  • «Лунная соната» - Л. Бетховен
  • «Лесной царь» - Ф. Шуберт
  • «Мефисто-вальс» - Ф. Лист

Во втором отделении программы зрители смогут насладиться:

  • «Аве Мария» Баха-Гуно
  • «Серенада» - Ф. Шуберт
  • Шестью этюдами Листа по Паганини

Для любителей классики

Концерт создан для ценителей классической музыки и поклонников дуэтных выступлений на фортепиано и скрипке. Это прекрасная возможность насладиться шедеврами, которые были написаны великими композиторами и остаются актуальными для современного слушателя.

Приходите и позвольте музыке наполнить ваше сердце новогодним настроением!

В других городах
Декабрь
31 декабря среда
15:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 1000 ₽

