Новогодний концерт А. Лубянцев (фортепиано) и Е. Лубянцева (скрипка)

В Малом зале Филармонии состоится незабываемый новогодний концерт, на котором выступят виртуозный пианист А. Лубянцев и талантливая скрипачка Е. Лубянцева. Этот дуэт порадует зрителей изысканными произведениями классической музыки, созданными великими композиторами.
В первой части концерта звучат:
Во втором отделении программы зрители смогут насладиться:
Концерт создан для ценителей классической музыки и поклонников дуэтных выступлений на фортепиано и скрипке. Это прекрасная возможность насладиться шедеврами, которые были написаны великими композиторами и остаются актуальными для современного слушателя.
Приходите и позвольте музыке наполнить ваше сердце новогодним настроением!