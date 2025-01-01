Новогодний Киноконцерт. «Ёлка для взрослых». Павел Деревянко, Гоша Куценко, Никита Кологривый, Дарья Мороз и другие

Звёздный новогодний киноконцерт «Ёлка для взрослых» в Театре на Цветном

Приглашаем вас на уникальное событие — новогодний киноконцерт «Ёлка для взрослых», который пройдет только шесть раз в этом сезоне. Живое исполнение любимых кинохитов в исполнении звёзд театра и кино подарит вам незабываемые эмоции и вернёт в детство!

Неповторимый состав участников

На сцене выступят знаменитые артисты: Дмитрий Белоцерковский, Нонна Гришаева, Павел Деревянко, Анастасия Ильинская, Полина Казанцева, Мария Карне, Екатерина Климова, Никита Кологривый, Гоша Куценко, Максим Лагашкин и многие другие. Каждое выступление станет настоящим праздником, полным шуток, музыки и искренних эмоций.

Волшебная атмосфера праздника

«Ёлка для взрослых» предлагает повседневным зрителям возможность вспомнить, каково это — быть ребёнком. Атмосфера вечеринки будет наполнена живыми ёлками, подарками и, конечно, настоящим Дедом Морозом, роль которого исполнит Гоша Куценко. Программа включает в себя авторские интерпретации любимых новогодних песен, живое сопровождение музыки и множество неожиданных моментов.

Необычный формат киноконцерта

Проект «Ёлка для взрослых» разработан в рамках более широкого киноконцерта, который уже успел завоевать популярность на различных сценах Москвы, включая Театр Эстрады и Зеленый театр на ВДНХ. На прошлых мероприятиях зрители имели возможность насладиться выступлениями таких артистов, как Сергей Безруков и Дмитрий Харатьян.

Практическая информация

Все показы начнутся в 19:00, кроме специального представления 31 декабря, которое начнется в 14:00. Продолжительность программы — 2 часа с антрактом. Место встречи — «Театр на Цветном», по адресу: Цветной б-р, 11, стр.2. Возрастное ограничение — 18+.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события и отпраздновать Новый год по-взрослому!